FC Volendam neemt afscheid van slechte reeks door te winnen van De Graafschap

Het was direct een open wedstrijd aan De Dijk. Zo raakte Jesse Schuurman al binnen twee minuten de paal. FC Volendam had het moeilijk in de openingsfase, maar na dertien minuten stond wel 1-0. Robert Mühren speelde zich vrij door de bal slim langs Ted van de Pavert te tikken. Oog in oog met doelman Hidde Jurjus maakte de clubtopscorer vervolgens geen fout.

Sterke fase De Graafschap

Door het doelpunt had het elftal van Wim Jonk plots controle over de wedstrijd. Toch werd het 1-1. Mees Kaandorp kreeg de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied voor zijn voeten en schoot met een hard laag schoot raak in de verre hoek.

Daarna had De Graafschap de overhand. De Superboeren kregen aan het einde van de eerste helft ook de grootste kans op de 1-2. Damon Mirani ging in de fout, waarna Giovanni Korte alleen voor FC Volendam-keeper Filip Stankovic stond. Met een knappe redding hield Serviër de Volendammers op de been.

Van Mieghem doet oude club pijn

De rust deed Volendam goed, want in het tweede bedrijf had de thuisploeg het betere van het spel. Dat leidde in de 55e minuut ook de 2-1 in. Uit een voorzet van Bilal Ould-Chikh tikte Daryl van Mieghem binnen tegen zijn oude club.

In het laatste half uur waren er kansen over en weer. Mirani kopte een bal van de lijn, een schot van De Graafschap-speler Danny Verbeek werd geblokte en aan de andere kant schoot invaller Franco Antonucci net naast na een snelle aanval.

Koen Blommestijn besliste de wedstrijd in de 95e minuut door te scoren uit een counter.