Promotie lonkt, maar nog geen spoor van Volendamse Heen-en-Weer: 'Focus op de bal, niet op de boot'

Er zijn maar weinig schepen die het hart van de Volendammers sneller doet kloppen dan de 'Heen-en-Weer'. De botter is al decennialang het symbool voor de winst van de voetbalclub en dankt zijn naam aan het vele promoveren en degraderen van club aan de dijk. De traditie is dat het elftal bij promotie in de botter op een platte kar over de dijk wordt gereden. Maar waar is de roemruchte oude schuit?

Bij het Volendams Museum kennen ze de oude traditie al te goed. "Eigenlijk is het geen boot maar een paar planken die op een platte kar worden bevestigd", zeggen ze daar. De kar en planken zouden bij een timmerplaats op het industrieterrein bij het Slobbenland liggen. En kunnen daar ieder moment in elkaar gezet worden.

Verslaggever Mischa Korzec ging in Volendam op jacht naar de Heen-en-Weer en begint zijn zoektocht bij FC Volendam zelf. "Ik weet niet precies waar de boot is. Dat wordt beheerd door een externe partij", vertelt zakelijk directeur Richard de Weijze.

Geen spoor

Op de werkplaats gaat het wel over voetbal, maar van de kar en de planken ontbreekt ieder spoor. Ze weten wel dat in het verleden de boot hier in elkaar gezet is, maar dat is alweer even terug. Een oude werknemer verwijst ons weer terug naar de FC.

Het verlossende woord komt uiteindelijk van erelid van de voetbalclub Klaas De Beer (Schilder). Hij moet een beetje lachen om het verhaal met de planken. "Dat was misschien 50 jaar geleden zo, maar het is echt een boot."

Waar de boot nu is, wil Schilder niet zeggen. "Hij ligt nog in het water”, is alles wat hij los wil laten. Hij heeft ook nog geen contact gezocht met de eigenaar. Waar de boot nu in het water ligt weet hij niet. "Die vaart nu gewoon rond."