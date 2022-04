Zwakke reeks FC Volendam zet door met gelijkspel bij Jong PSV

Voor de zesde keer op rij heeft FC Volendam niet kunnen winnen. Tegen Jong PSV gaf de ploeg van Wim Jonk vanavond twee keer een voorsprong uit handen. De wedstrijd in Eindhoven eindigde daardoor in 2-2. Ondanks de slechte reeks staan de Volendammers nog altijd tweede in de eerste divisie.

Het was eigenlijk nooit saai op De Herdgang. Vanaf de eerste minuut was het open wedstrijd tussen Jong PSV en FC Volendam. De beste mogelijkheid in de openingsfase was voor Nigel Thomas. Zijn schot werd met moeite gekeerd door Volendam-doelman Filip Stankovic.

In de 25e minuut het wel raak voor de bezoekers. Bilal Ould-Chikh haalde uit van een meter of 25 en verraste keeper Maxime Delanghe met een zwabberbal: 0-1. Die stand konden de bezoekers niet vasthouden tot de rust, want Maxi Romero maakte de gelijkmaker. De spits van de Eindhovenaren ging alleen op het doel af en hij werd gevloerd door Stankovic. Scheidsrechter Alex Bos gaf een strafschop die de Argentijn zelfde benutte. Even later raakte Johan Bakayoko nog de lat.

Treffer Mühren snel ongedaan gemaakt

De wedstrijd bleef in de tweede helft op en neer gaan. En ook nu scoorden beide ploegen één keer. FC Volendam kwam via de 24e competitietreffer van Robert Mühren opnieuw op voorsprong. Hij kopte een hoekschop van Daryl van Mieghem overtuigend tegen de touwen.

Jong PSV was niet uit het veld geslagen. Na een uur spelen stond het namelijk weer gelijk. Richard Ledezma gaf een steekpass op Romero, waarna hij met een wippertje Stankovic verschalkte.

Daarna probeerde FC Volendam aan te zetten om de drie punten alsnog mee te nemen naar Noord-Holland, maar echte kansen leverde dat eigenlijk niet op. Door het gelijkspel is de voorsprong op nummer drie Excelsior nu drie punten. Koploper FC Emmen heeft zes punten meer dan Volendam. De nummers één en twee promoveren naar de eredivisie.