Gemengde gevoelens bij Jonk na 2-2 in Eindhoven: "Ons ware gezicht laten zien"

FC Volendam speelde vanavond met 2-2 gelijk tegen Jong PSV en wist zodoende voor de zesde wedstrijd op rij niet te winnen. Desondanks kon trainer Wim Jonk wel veel vertrouwen putten uit de intensiteit en de beleving die zijn ploeg liet zien in Eindhoven.

Waar het tegen onder andere ADO Den Haag en Jong Ajax in de slotfase nog wel lukte, viel ondanks verwoede poging de winnende treffer tegen Jong PSV niet. Volgens Jonk waren er meerdere lichtpunten en had zijn ploeg bovendien de drie punten verdiend.

Motivator

Ondanks dat hij pas dit jaar debuteerde in het eerste van FC Volendam, laat Walid Ould-Chikh nu al zien een van de motivators te zijn in de ploeg van Wim Jonk. De pas 22-jarige Walid weet dat de komende vijf wedstrijden van immens belang zijn voor het Nieuwe Oranje in de strijd om promotie en geeft aan hoe deze vijf 'finales' aangevangen moeten worden.