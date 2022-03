Vreselijke oorwassing in topper tegen FC Emmen kost FC Volendam de koppositie

FC Volendam is vanavond vernederd door FC Emmen. Het duel tussen de nummers één en twee van de eerste divisie eindigde in 4-1 voor de thuisploeg. De Drentenaren nemen daardoor de eerste plaats over van de palingboeren, die sinds 1 oktober bovenaan stonden.

Vanaf de eerste minuut was het FC Emmen dat de klok sloeg op de Oude Meerdijk. Geboren Volendammer Jari Vlak maaide eerst nog over de bal heen, maar de tweede grote kans was raak. Na gestuntel op de achterlijn van Walid Ould-Chikh legde Reda Kharchouch terug op Rui Mendes. Hij draaide zich knap vrij en schoot onberispelijk binnen: 1-0.

Drie tegengoals in vijf minuten

Na een mogelijkheid voor Gaetano Oristanio en een zwakke voorzet van Walid Ould-Chikh achter Robert Mühren werd het 2-0. Voormalig Telstar-spits Kharchouch ging alleen op Stankovic af in de 36e minuut. Hij mocht door op randje buitenspel en wipte de bal over de FC Volendam-keeper heen.

Daarmee was het nog lang niet gedaan in de eerste helft, want halverwege stond het maar liefst 4-0 (!). Eerst kopte Miguel Araujo hard raak na een vrije trap en even later tikte Kharchouch simpel binnen op aangeven van Mendes.

Ereftreffer Van Mieghem

Na rust hoefde FC Emmen niet meer, waardoor FC Volendam ook meer aandeel kreeg in de wedstrijd. Dat leiddehalverwege de tweede helft ook tot de 4-1. Dean James had een fraaie actie in huis aan de rechterkant en zag Daryl van Mieghem vrij staan aan de linkerkant. Met een hard schot zorgde de buitenspeler voor de Volendamse eretreffer.

Verder kwam de ploeg van trainer Wim Jonk niet, waardoor FC Volendam nu tegen een achterstand van één punt aankijkt. Concurrenten FC Eindhoven en ADO Den Haag speelden in hun onderlinge duel met 1-1 gelijk. FC Emmen pakt daardoor niet alleen de koppositie, maar wint ook de derde periode. Volendam heeft nog altijd wel vijf punten meer dan nummer drie Excelsior, waar het vrijdagavond met 5-2 van verloor.