Tegentreffer in blessuretijd zorgt voor kater bij seizoenstart FC Volendam

FC Volendam heeft meteen averij opgelopen in de eerste speelronde van het eerste divisie-seizoen. Op bezoek bij FC Eindhoven werd het in blessuretijd 2-2. Aanwinsten Damon Mirani en Daryl van Mieghem zetten Het Nieuwe Oranje in de eerste helft nog op een 2-0 voorsprong.

FC Volendam begon sterk in Noord-Brabant en dat leverde direct een treffer op. Aanvoerder Mirani schoot in de twaalfde minuut knap raak met een schot uit de draai. Brian Plat scoorde al in dezelfde aanval na een scrimmage, maar scheidsrechter Sam Dröge zag niet dat bal over de doellijn was.

Snel na de openingstreffer kreeg de thuisclub nog een tegenslag te verwerken. FC Eindhoven-doelman Nigel Bertams kon namelijk niet verder vanwege een blessure. Aan de andere kant werd Filip Stankovic, de nieuwe keeper van Volendam, een aantal keer aan het werk gezet. Hij slaagde met verve met twee fraaie reddingen.

Schitterende vrije trap

Het overwicht van FC Volendam kwam vijf minuten voor rust nog meer tot uiting op het scorebord. Daryl van Mieghem legde vanaf een meter of 25 aan voor een vrije trap en krulde de bal prachtig in de bovenhoek: 0-2.

