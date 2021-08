Vroege rode kaart kost FC Volendam de kop tegen ADO Den Haag

Thuis tegen ADO Den Haag is FC Volendam tegen een vervelende nederlaag aangelopen. Na een vroege voorsprong ging het helemaal mis toen doelman Filip Stankovic in de negende minuut met rood moest inrukken. Daarna speelde Het Nieuwe Oranje een verloren wedstrijd: 1-3.

De wedstrijd begon na een mooie minuut applaus voor iedereen rondom de club die afgelopen seizoen is overleden. Dat deed de spelers goed, want binnen vier minuten was het raak. Rechtsback Denso Kasius knalde fraai raak met een hard schot in de korte hoek: 1-0.

Rode kaart verandert alles

In de minuten daarna leek FC Volendam de wedstrijd onder controle te hebben, maar dat veranderde snel. Stankovic raakte buiten het strafschopgebied ADO-middenvelder Sem Steijn en moest van scheidsrechter Alex Bos vertrekken. Er leek weinig aan de hand, maar volgens Bos was het een doorgebroken speler.

Reservekeeper Barry Lauwers kwam vervolgens in het veld voor middenvelder Joey Antonioli. Lauwers kende geen fijne entree, want hij al binnen zeven minuten vissen. Thomas Verheijdt was het eindstation van een snelle tegenstoot.

Achterstand halverwege

Vlak voor rust zorgde Edammer Boy Kemper voor de 1-2. De verdediger van ADO Den Haag kopte raak uit een hoekschop. Bi het juichen provoceerde hij de aanhang van FC Volendam, waarna er veel plasticbekers op het veld werden gegooid. Na een korte onderbreking kon het duel hervat worden.

Beslissing

Met tien tegen elf had de ploeg van trainer Wim Jonk het ook in de tweede helft lastig. Toch had Mike Eerdhuijzen de gelijkmaker op zijn schoen, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. In de 66e minuut gooide Steijn de wedstrijd in het slot. Na een makkelijk gegeven strafschop schoot hij raak vanaf elf meter: 1-3.

FC Volendam was daarna niet meer bij machte om terug te komen in de wedstrijd. Zodoende hebben de Noord-Hollanders 'slechts' één punt na twee duels.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Kasius, Mirani, Eerdhuijzen (B. Plat/67), James; A. Plat (Oristanio/67), Antonioli (Lauwers/12), Ben Sallam (Twigt/46); Van Mieghem, Mühren, El Kadiri (Kaars/77)