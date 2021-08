'Zure nederlaag' FC Volendam tegen ADO was volgens trainer Jonk niet nodig

Natuurlijk maakte de vroege rode kaart van keeper Stankovic het er allemaal niet makkelijker op voor FC Volendam in de met 3-1 verloren thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Trainer Wim Jonk wees echter niet alleen naar de beslissing van scheidsrechter Alex Bos.

"Daar kun je van alles van vinden, maar we hebben zeker vier, vijf goede kansen gehad om goals te maken. Het is heel zuur dat je die niet maakt." Volgens Jonk was de wedstrijd allerminst na tien minuten gespeeld.

