Ongelooflijk: Excelsior maakt hardhandig einde aan ongeslagen reeks FC Volendam

FC Volendam heeft een harde nederlaag moeten slikken tegen concurrent Excelsior. Na een half uur stond het al 0-4, waarna de koploper nog terugkwam tot 2-4. Michael Chacon maakte diep in blessuretijd de beslissende 2-5. Door dit resultaat is er een einde gekomen aan een reeks van 26 wedstrijden zonder nederlaag voor FC Volendam.

Vlak voor het het begin van de wedstrijd kreeg FC Volendam de eerste tegenvaller te verwerken: Benaissa Benamar haakte geblesseerd af in de warmin-up en werd vervangen door Mike Eerdhuijzen.

Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Nagtegaal ging het helemaal mis bij de thuisploeg. Kenzo Goudmijn opende na twee minuten de score. De middenvelder, die wordt gehuurd van AZ, kapte Oskar Buur uit en schoot raak. Na een knappe redding van Filip Stanković op een schot van Reuven Niemeijer, leken de Rotterdammers de marge heel rap te verdubbelen. Een afstandsschot van Redouan el Yaakoubi ging via Sven Nieuwpoort in het doel, maar die treffer werd afgekeurd wegens hands.

Dallinga - Mühren

Niet veel later stond de 0-2 alsnog op het bord. Niemeijer maakte hem. Thijs Dallinga drukte Volendam na achttien minuten nog dieper in de problemen door achter het standbeen langs te scoren: 0-3. Het was het dertigste doelpunt van de topscorer van de eerste divisie.

De thuisploeg kwam geen moment in de wedstrijd en zag Marouan Azarkan na een half uur zelfs 0-4 maken. In de tegenstoot kregen de Volendammers een penalty. Na een overtreding op Dary van Mieghem verzilverde Robert Mühren de strafschop: 1-4, zijn 23e treffer dit seizoen.

