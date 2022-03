Damon Mirani redt in slotseconden een punt voor FC Volendam

FC Volendam leek vanavond voor de derde keer in een week te verliezen, maar diep in blessuretijd werd het alsnog gelijk. Damon Mirani maakte in de 95e minuut de 1-1. De nummer twee van de eerste divisie was een kwartier eerder op achterstand gekomen tegen ADO Den Haag.

FC Volendam, dat clubtopscorer Robert Mühren met ziekte zag afhaken tijdens de warming-up, speelde een weinig spectaculaire eerste helft. De ploeg van Wim Jonk leek geleerd te hebben van de twee zeperds tegen Excelsior (2-5) en FC Emmen (4-1), want in beide duels kregen de Volendammers vier tegendoelpunten in het eerste bedrijf.

Wedstrijd komt na rust tot leven

Desondanks wist Volendam niet op doel te schieten voor rust. Walid Ould-Chikh nam het doel van ADO wel een keer onder vuur, maar zijn schot ging over. Aan de andere kant werden de Hagenaars ook amper gevaarlijk. Na rust kwam Het Nieuwe Oranje goed uit de kleedkamer. De eerste echte kans was voor Daryl van Mieghem. Hij kwam door over de rechterkant en schoot de bal via een ADO-verdediger tegen de paal.

De thuisploeg kroop ook meer uit haar schulp en nam het doel van Filip Stankovic een paar keer onder vuur. Aanvallers Samy Bourard en Sem Steijn schoten net naast en Amar Catic raakte de buitenkant van de paal.

Mirani poetst tegentreffer weg

Tien minuten voor tijd ging de bal er wel in. In de drukte werd Bourard vrij gelaten, waardoor hij vanaf randje strafschopgebied kon uithalen. Met binnenkantvoet verschalkte de Belg Stankovic: 1-0. Daarna volgde nog een klein slotoffensief, maar grote kansen leverde dat niet op voor FC Volendam. Verheijdt raakte namens ADO Den Haag nog wel de paal.

De ultieme poging van de bezoekers om nog een punt uit het vuur te slepen leverde wél succes op. Mirani kopte in de laatste seconden van de blessuretijd van dichtbij de 1-1 binnen.