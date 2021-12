Dit was het 'nieuws met impact' van 2021

Van de ene lockdown naar de andere: het jaar 2021 werd opnieuw gedomineerd door het coronavirus. Maar er was ook ander nieuws en mooie verhalen waar wij met NH Nieuws bij stilstonden. Voordat we vol verwachting het nieuwe jaar induiken blikken we vandaag terug met 5 artikelen met impact, op willekeurige volgorde, uit Zaanstreek-Waterland.

Zaanstad hield vorig jaar een proef met het uitstrooien van gefermenteerde bladeren en gras op velden in de hele gemeente. Dat zorgt voor een goede voedingsbodem, was het idee. In de praktijk troffen bewoners echter een hoop plastic en ander vuil aan tussen de zogeheten bokashi. Ondanks flink wat klachten van bewoners, raadsleden en aandacht bij NH Nieuws werd er in de tussentijd nog een hoop bokashi uitgestrooid. Bokashi werd landelijk nieuws en de gemeente besloot te stoppen.

Gemeente Zaanstad ontkende dat de plek is vergeven, want het besluit moest nog genomen worden. Toch zijn vaste klanten daar niet gerust op en zetten een handtekeningenactie op touw. Er was weer hoop voor Fred Voskuil.



Wethouder Hans Krieger vertelde dat de kans groot was dat de ondernemer toch mocht blijven: "Het contract wat we op dit moment met meneer hebben, zou heel goed een tijdje nog verlengd kunnen worden. Die toezegging kan ik sowieso doen. We blijven met elkaar in contact. Ik kan hem geen toezeggingen doen over het terrein, maar we gaan wel kijken hoe we meneer een zo goed mogelijke kans kunnen geven."

Het huurcontract van Fred werd verlengd en tot op heden is er nog geen keuze gemaakt over wie het stuk grond krijgt.

3. Explosies, autobranden en bedreigingen

In Koog aan de Zaan leefde buurtbewoners al maanden in onzekerheid. In juli werd een vuurwerkbom aan achterzijde van een woning aan het Kuipersveld gegooid. In de maand daarvoor gingen twee auto's in vlammen op. Eerder waren er al meerdere meldingen van explosies en in februari rukte de Explosieven Opruimingsdienst uit voor een verdacht pakketje.

Verschillende buurtbewoners meldden aan NH Nieuws dat het zou gaan om gerichte acties op een woning op de hoek. Op 9 juli plaatste de gemeente verschillende camera's in de straten rondom de woning, vanwege 'meerdere incidenten'.

De camera's zouden twee maanden blijven hangen, omdat er volgens de burgemeester geen aanleiding was om te denken dat er wéér iets zou gebeuren. Toch bleven de camera's er langer hangen. In november werden er meerdere verdachte aangehouden.