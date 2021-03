Fred Kroket moet weg door fastfoodketen: "Ik vind het oneerlijk"

WESTZAAN - "Stilzitten is geen optie", zei Fred Voskuil vorig jaar op het moment dat zijn bedrijf in de evenementenbranche opging in rook. Fred bleef positief, wat leidde tot een goedlopende snackbar in Westzaan. Maar nu blijkt uit gesprekken van de gemeente dat hij zijn plekje moet afstaan voor parkeerplaatsen en de plaats verderop lijkt vergeven aan een grote fastfoodketen. "Dan is Fred Kroket ergens dit jaar over", zegt Voskuil verslagen.

In eerste instantie lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Ondernemer Fred Voskuil moet plannen aanleveren om te laten zien hoe Fred Kroket in de nieuwe versie eruit zal gaan zien. Binnen een maand levert hij die aan: "Ik moest minimaal 500 vierkante meter kopen, kleiner kon niet. Het is een hoop geld, dus ik heb investeerders geregeld." De investeerders willen met Fred in zee, op voorwaarde dat de documenten op tafel komen.



Dat blijkt nog niet zo makkelijk te zijn. De gemeente Zaanstad doet geheimzinnig en Voskuil weet niet waar hij aan toe is. "Achter de schermen zijn al deals gesloten, contracten getekend of toezeggingen zijn gedaan naar andere ondernemers. En mij dan in de waan laten dat ik plannen mag maken en investeerders moet zoeken. Ik vind dat niet eerlijk."

Veel vragen

Politicus Perry van der Velden van de Partij voor Ouderen en Veiligheid sluit zich daarbij aan. Hij vindt dat Voskuil duidelijkheid moet krijgen en stelt daarom vragen bij de gemeenteraad. "Ik denk dat Fred Voskuil een jaar geleden al die duidelijkheid had moeten hebben", vertelt Van der Velden. Hij zegt dat er al eerder een toezegging is geweest aan een andere ambtenaar voor het houden van deze plek of een plek dichtbij. Hij gelooft niet dat de plannen van een andere fastfoodketen nieuw zijn.

Petitie

Als Voskuil had geweten dat de plannen voor een andere fastfoodketen er lagen; "Dan had ik er niet zoveel werk van gemaakt. Als je weet dat het eindig is, dan blijf je alleen met een karretje."



Klanten willen dat Fred Kroket een echte kans krijgt. Daarom is er een petitie gestart. De teller staat nu op zo'n 900 handtekeningen. Of dat gaat helpen is de vraag, maar zonder een nieuwe plek in de buurt van zijn huidige, zal Fred Kroket na een jaar de handdoek in de ring moeten gooien.