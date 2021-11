Bewoners Peperstraat strijdvaardig: "We willen renovatie, geen sloop"

De bewoners van de Peperstraat in Zaandam zijn strijdvaardig en stappen naar de rechter nu een meerderheid van de gemeente ingestemd heeft met sloop en nieuwbouw. Alleen de Beatrixflat is nog even buiten schot maar dat is volgens de bewoners slechts uitstel van executie. "Wij denken dat we genoeg argumenten hebben om sloop te voorkomen", zegt Joan Kelderman van de Actiegroep Tegen de Sloop.

Twee jaar geleden kregen de bewoners een brief in de bus dat de Peperstraat op de schop moet en de woningen en winkels moeten wijken voor nieuwbouw. Meer kleinere huizen en vooral duurdere huur- en koopwoningen. "Dat is het plan van gemeente. We hebben er nooit om gevraagd. Maar waarom zou je goede en stevige woningen slopen?," vraagt Joan Kelderman zich hardop af om zelf het antwoord te geven, "dat is om mensen met een sociale huurwoning er uit te zetten. Want bij sloop kun je dat doen en bij renovatie niet".

Onzeker

En renovatie is wat de actiegroep wil. En ook de Klankbordgroep Peperstraat. Sophia Lopes Cardoza zit in die groep en wil niet verhuizen. Ze heeft zo'n 80 vierkante meter voor 650 euro per maand op een prachtige centrale plek in Zaandam. "Dat zou ik nooit meer krijgen", zegt Sophia die een scenario schetst als de sloop toch doorgaat. "Alles is onzeker en onduidelijk. Wat voor huis je terugkrijgt en wat voor huur je moet betalen. Daar is niets over afgesproken. De gemeente wil dat niet en ook de verhuurder niet."

Lijken uit de kast

Joan denkt dat ze een goede kans maken bij de rechter om de sloop te voorkomen. Heel concreet wil ze daar niet over worden om de "tegenpartij" - gemeente en projectontwikkelaar - in de kaart te spelen. "Maar we hebben een goed onderbouwd dossier. Er komen nog heel wat lijken uit de kast". En dan doelt ze op procedures, vergunningen en veranderde bestemmingsplannen.