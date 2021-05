Verdriet om sloop Beatrixtoren: "Je staat ermee op en gaat ermee naar bed"

Het centrum van Zaandam is vernieuwd en ook de naastgelegen Peperstraat, inclusief de Beatrixtoren, moet eraan geloven. Er is alleen een probleem: de bewoners willen alles behalve verhuizen. "Het hangt als het zwaard van Damocles boven je hoofd. Het wordt nu heel erg spannend", vertelt bewoner Corrie Kelderman.

Louis heeft heel wat vrije uren besteed om het huis een 'thuis' te maken: de keuken is opgeknapt, maar ook de badkamer heeft een upgrade gekregen. "Toen wij hierin kwamen wonen, waren we zo blij en hebben we alles mooi gemaakt. Omdat wij dachten dat we hier samen oud gingen worden", vertelt Helen.

Het gebouw bestaat uit 28 woningen, maar voor de bewoners is het meer dan een plek om te slapen. "Als er iets is, kan ik altijd bij de buren terecht", vertelt Corrie. Ook buurman Louis van Eijk herkent dat. "Als er iemand naar het ziekenhuis moet, breng ik diegene graag." Daarnaast checken de buren bij elkaar hoe het gaat en wordt niemand vergeten.

Volgens de gemeente is de sloop nodig om de rest van het centrum te kunnen ontwikkelen. Het gaat dan om het ruimtelijke en financiële aspect. Door de sloop wordt er een samenhang gecreëerd en worden alle kansen benut. Eerder zeiden erfgoedliefhebbers Cees Kingma en Paul Carree dat ze vinden dat de Beatrixtoren uit historisch oogpunt moet blijven.



Wethouder Hans Krieger legt uit waarom de toren gesloopt zou moeten worden. "Er is, zoals bekend, woningnood in Zaanstad en de gemeente staat voor de opgave om tot de komende 20 jaar 20.000 extra woningen te bouwen. De beschikbare ruimte is schaars. De gemeenteraad heeft besloten om de extra woningen in de bestaande wijken van Zaanstad te bouwen, door compacter te bouwen. Onder andere door sloop en nieuwbouw, zodat meer Zaankanters aan een woning kunnen komen."

Woningnood

De dochter van Corrie, Joan Kelderman, maakt zich al jaren hard tegen de sloop met de groep 'Tegen de Sloop Peperstraat'. "Bewoners raken hun huis kwijt", zegt Joan, die zich afvraagt waarom goede woningen gesloopt moeten worden.

De bewoners van de Peperstraat snappen dat de woningnood hoog is, maar vragen zich ook gelijk af waar zij dan heen moeten. "Er zijn geen woningen", benadrukt Corrie. Als de bewoners gedwongen moeten verhuizen, blijft dat volgens haar nog steeds een gedwongen feit.

Renovatie

Renovatie is volgens Helen en Louis van Eijk een goede optie. Daar zijn de twee tachtigers dan ook niet op tegen. Ze willen alleen absoluut niet weg. Vooral Helen slaapt slecht door de situatie. "Het maakt mij heel verdrietig. Ik weet dat ik sterk moet zijn, maar het is heel moeilijk." Joan gelooft dat renoveren net zo effectief is als slopen en bouwen. Volgens haar kom je op ongeveer hetzelfde aantal woningen uit: "Als je nu gaat verbouwen heb je al woningen en dan bouw je bij."