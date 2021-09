'Verdachte roof Monet uit Zaans Museum is kunstrover Henk B.'

De voortvluchtige verdachte die zich dinsdagavond bij de politie heeft gemeld voor de kunstroof in het Zaans Museum is de 49-jarige kunstrover Henk B.. Dat zegt kunstdetective Arthur Brand tegen NH Nieuws. "Ik weet dit al een dag of tien. Henk moet het ook geweten hebben, daarom heeft 'ie zich denk ik gisteren gemeld bij de politie."

Henk B. roofde samen met Octave Durham, alias Okkie, in 2002 twee Van Goghs uit het Amsterdamse Van Goghmuseum. Brand heeft 'geen idee' wie de andere verdachte is, naar wie de politie nog op zoek is.

De politie in Noord-Holland maakte vandaag bekend dat ze een 49-jarige Amsterdammer hebben aangehouden voor betrokkenheid bij de mislukte kunstroof op 15 augustus. "De politie had Henk B. waarschijnlijk ook al in het vizier", vertelt kunstdetective Arthur Brand. "Omdat er veel camerabeelden waren. Ik denk dat Henk heeft gedacht: ik kan me beter zelf melden, dat is straks beter voor als ik voor de rechter kom."

Beruchte crimineel

"Er gaan geruchten rond dat criminelen schilderijen gebruiken om te onderhandelen over strafvermindering. Dat zou misschien ook de reden kunnen zijn geweest dat deze overval heeft plaatsgevonden", zegt Brand, die benadrukt dat justitie zulke deals al een tijdje niet meer sluit.