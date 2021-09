Amsterdammer meldt zich voor mislukte kunstroof Zaans Museum

Op zondagochtend 15 augustus werd het Zaans Museum opgeschrikt door schoten. Twee mannen probeerden een schilderij van Monet te stelen. De twee mannen vluchtten na de poging tot overval weg op een zwarte scooter, deze werd later gevonden aan de Zuiderweg. Naast deze 49-jarige verdachte is de politie nog op zoek naar de tweede man.

Het Zaans Museum wil verder niet reageren op de aanhouding van de man. "We hebben ook het bericht gehad, daarmee is alles gezegd", aldus woordvoerder Marieke Verweij.

Het schilderij 'De Voorzaan en de Westerhem' van Monet is waarschijnlijk binnenkort weer te zien voor het publiek. Tijdens de mislukte roof is het beschadigd geraakt. Verweij: "De restauratie verloopt spoedig, we hopen het binnenkort weer op te hangen."