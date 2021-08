Kunstdetective over mislukte mogelijke kunstroof: "Waarschijnlijk kwamen ze voor Monet"

Het is niet met zekerheid te zeggen, maar het lijkt er volgens kunstdetective Arthur Brand op dat de verdachten een werk van Monet op het oog hadden bij de poging tot overval vanmorgen . Om 10.30 uur werd het Zaans Museum in Zaandam opgeschrikt door schoten, het zou gaan om een poging tot kunstroof. Er raakte niemand gewond en er werd niets buitgemaakt.

De politie kan geen uitspraak doen over het mogelijke doel van de overvalpoging. Toch is het voor kunstdetective Arthur Brand bijna zeker dat het om een doek van kunstenaar Claude Monet gaat. "Het Zaans Museum heeft het doek 'De Voorzaan en de Westerhem' van Monet aangeschaft voor 1,2 miljoen euro. Dat is niet het duurste werk van Monet, maar wel echt een topstuk voor het museum."

Sinds 2016 is het schilderij uit 1871 te zien in het Zaans Museum. "Monet is een tijdje in de streek geweest en was er erg van onder de indruk. Hij heeft er meerdere werken gemaakt", vertelt Brand. "Het is voor een regionaal museum, zoals het Zaans Museum, heel wat om dit werk in huis te hebben. Heel bijzonder."

Als de potentiële dieven een werk op het oog hadden, dan was het waarschijnlijk dit werk. Het is het meest waardevolle in het museum. "Als ze iets anders hadden willen meenemen, waren ze wel heel dom."

Beveiliging

Het lijkt er volgens Brand op dat dit een zogenoemde 'hit en run' actie was. "Voor grote kunstroven wordt meestal meer georganiseerd. De Nachtwacht krijg je bij wijze van spreken niet met zijn tweeën van de muur. Dit moest blijkbaar snel gaan, met zijn tweeën op een scootertje."

De bewaking is volgens Brand altijd beter bij de grote musea dan kleinere, en hij is blij dat er niets is buitgemaakt. "Je kan de beveiliging nog zo goed op orde hebben, als er iemand met een wapen naar binnenkomt kan het snel gaan. Knap dat er ingegrepen werd en wat dat betreft is het een 'eind goed, al goed' verhaal."