Mislukte mogelijke kunstroof bij Zaanse Schans: schoten gelost en verdachten gevlucht

Bij het Zaans Museum aan de Zaanse Schans is vanmorgen rond 10.30 uur geschoten. Getuigen zeggen dat het zou gaan om een poging tot kunstroof. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Twee verdachten zouden op een zwarte scooter gevlucht zijn.

Volgens getuigen probeerde iemand met een schilderij naar buiten te lopen bij het Zaans Museum, maar de politie kan dat nog niet bevestigen. "Het was een poging tot overval, dus ze hebben iets geprobeerd, maar waar die poging is gestaakt kan ik niet bevestigen. Er is niets buit gemaakt", vertelt een woordvoerder van de politie. Hij laat weten dat er onderzoek wordt gedaan naar wat zich precies heeft afgespeeld bij de toeristenattractie.

Een woordvoerder van het Zaans Museum laat weten dat iedereen erg geschrokken is. Ze is blij dat er geen slachtoffers zijn gevallen en dat er niets buit gemaakt is.

Kunstdetective Arthur Brand zegt op Twitter dat de twee een waardevolle Monet hebben geprobeerd te stelen. Het lijkt erop dat het schilderij in veilige handen van het museum is.