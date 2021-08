Monet tijdelijk niet te zien na mislukte roof, eerst onderzoek naar mogelijke schade

Het Zaans Museum weet niet wanneer het schilderij 'De Voorzaan en de Westerhem' van Monet weer te zien is voor het publiek. Tijdens de mislukte roof van afgelopen zondag is het mogelijk beschadigd geraakt en daarom wordt het onderzocht. Hoe lang dat gaat duren kan het museum niet zeggen.

De zaal waar het schilderij 'De Voorzaan en de Westerhem' normaal hangt, is leeg en donker. Slechts een spot verlicht de twee haakjes aan de muur waar het schilderij normaal kan worden bewonderd.

Het kan volgens het museum dagen of zelfs weken duren voordat het schilderij weer op zijn plek hangt. Op dit moment wordt onderzocht of de Monet beschadigd is geraakt, en als dat het geval is, moet het doek gerestaureerd worden. Hoe groot de schade is kan het museum nog niet zeggen.

Overval

Zondag deden twee overvallers een poging om het schilderij mee te nemen. Dankzij adequaat optreden van het personeel en omstanders lukte dat niet. Een overvaller sprong buiten het museum achterop een gereedstaande brommer. Voordat het duo wegreed ontstond een duw- en trekpartij rond het schilderij.

De bestuurder van de brommer schoot enkele keren met een pistool waarna de overvallers zonder het kunstwerk op de vlucht sloegen. De brommer is inmiddels teruggevonden maar de verdachten van de kunstroof zijn nog niet aangehouden.