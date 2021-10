Bewoners Peperstraat laten stem horen tegen sloop: "Er is geen draagvlak voor"

Tientallen bewoners van de Peperstraat in Zaanstad proberen de sloop van hun huizen alsnog te voorkomen. Tijdens een inspraakavond doen ze hun best raadsleden op andere gedachten te brengen. De huidige huizen moeten plaatsmaken voor nieuwbouw en de bewoners zijn bang om op straat te belanden en eisen duidelijkheid: "We worden geconfronteerd met enorme stress."

Helen van Eijk spreekt om voor haar huis in de Beatrixtoren te vechten - NH Nieuws / Thyra de Groot

Zo'n anderhalve week geleden werd duidelijk dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om toch door te gaan met de nieuwbouw van ongeveer 550 woningen aan de Peperstraat. Dit betekent dat ondanks de protesten van de bewoners de Beatrixtoren wordt gesloopt. Om hier toch nog een stokje voor te steken, laten belangstellenden gisteravond in de Raadszaal van zich horen. Tijdens de inspraakavond valt het woord 'participatie' vaak. Want de bewoners voelen zich alles behalve betrokken bij de sloop- en bouwplannen. "Er is geen draagvlak voor", laat een bewoner tijdens zijn spreektijd duidelijk weten.



Eerder maakte NH Nieuws een reportage over het protest tegen de nieuwbouwplannen. Tekst gaat door onder video.

Bewoners protesteren tegen sloop Peperstraat - NH Nieuws

Zo ook de 81-jarige Corrie Kelderman. Eerder vertelde de bewoner aan NH Nieuws emotioneel dat ze oud wil worden in de flat. Ook nu pleit de Zaandamse voor behoud van de woningen: "Ik hoop dat het verhaal iets losmaakt bij u en u op andere gedachten brengt. In ieder geval geen sloop." Geen woningen "Er is niets", voegt ook mevrouw Woudt toe. De 30-jarige woont sinds zes jaar in de Peperstraat, maar zit nu in een spagaat. "Ik verdien te veel voor sociale huur, maar te weinig voor particuliere hoog." Ook een hypotheek is niet mogelijk. "Vechten is het enige wat bij me opkomt als ik denk aan het vinden van een huis in de Zaanstreek."



"Stem niet voor het plan", pleit meneer Meulensteen. "Onze woonzekerheid is in één klap weg." Het vertrouwen in de verschillende partijen, zoals de gemeente, is voor de buurtbewoner ver te zoeken. "Hoe maak je dit goed?" Volgens de klankbordgroep van de Peperstraat werden de huurders in 2019 overdonderd door de sloopplannen. "Wij willen vragen aan het college om het proces stop te zetten. De plannen die er nu liggen zitten zijn gebaseerd op feitelijke onjuistheden." De klankbordgroep wil dat dat eerst boven water komt. "Wij hebben geen haast. De huurders willen niet weg."

Niet alleen bewoners van de Beatrixtoren en Peperstaat pakken de microfoon, ook de bewoners van de omliggende Bloemgracht overhandigen een petitie. "We zijn niet tegen het verbeteren", vertelt een bewoner, "maar op deze manier worden de bewoners van de Bloemgracht geschaad." Met de plannen van de hoogbouw zullen de zonnige tuinen veranderen. "We komen letterlijk in de schaduw te zitten." 'Monumentale waarde' Ook erfgoedliefhebber Paul Carree spreekt in. Carree is architect en lid van erfgoedvereniging Heemschut. "Het is een icoon van de wederopbouw." Een herinnering van de jaren 60. "Door over te gaan tot sloop wordt een deel van de ontwikkelingsgeschiedenis van Zaanstad uitgewist." Volgens Carree is er vanuit de gemeente eerder een rapport over de waarde een lange tijd geheim gehouden. "Het is vol lof over de monumentale waarde." Eerder vertelde Carree samen met erfgoedliefhebber Kingma over de historische waarde van de Beatrixtoren. Tekst gaat door onder de video.

Cees Kingma en Paul Carree willen dat de Beatrixtoren blijft - NH Nieuws

Bewoner Joan Kelderman gelooft niet de Raad door deze pleidooien van gedachte zal veranderen, maar mee zal gaan met het college. Toch geven bewoners het niet op: "U kunt nu zeggen, 'zo doen wij het niet.'" Om geen overhaaste beslissingen te nemen over het besluit is door de Raad besloten om de vergadering volgende week voort te zetten. "Ik zou nog wel verdiepende gesprekken willen voeren", sluit Haasen van de PVV af. Het laatste woord over de vernieuwing van de Peperstraat is duidelijk nog niet gesproken.