Bewoners Peperstraat opnieuw in gesprek met gemeente over sloop woningen: "Dit is gebakken lucht"

De gemeente Zaanstad stelt de besluitvorming over de herontwikkeling en sloop van de woningen in de Peperstraat uit. Zaanstad wil opnieuw in gesprek met de bewoners, omdat de relatie tussen de gemeente en bewoners niet goed is. De bewoners van de Peperstraat vinden het klinkklare onzin. "We weten dat de gemeente de sloop van de woningen en de Beatrixtoren in de Peperstraat gewoon door wil voeren", vertelt bewoonster Joan Kelderman.

Kelderman, van de actiegroep Tegen De Sloop Peperstraat!, vindt de gesprekken gebakken lucht. "Dit is gewoon om hun dossier goed te krijgen. Eigenlijk kunnen we alleen maar constateren dat de bewoners en omwonenden het losse eindje zijn van het haalbaarheidsonderzoek. Er zijn al gesprekken gevoerd, maar er is nooit naar ons geluisterd." Op dit moment wordt het onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Peperstraat afgerond. Het college vraagt vervolgens aan de gemeenteraad om in te stemmen met de uitgangspunten voor de volgende fase. Eerst volgt er nog een gesprek met de bewoners 'om de relatie te verbeteren', aldus de gemeente Zaanstad.

Onzin, vindt Kelderman. Volgens haar liggen de plannen voor de sloop allang klaar. "De sloop moet volgens de gemeente doorgaan. Een andere optie is er niet én nooit geweest. Hadden we niet al in het begin van deze planontwikkeling ergens in 2015 in gesprek moeten gaan met de gemeente?" Op 5 juli vindt een gesprek plaats tussen de klankbordgroep (de burenverenging), de burgemeester en wethouder Hans Krieger. "In de weken daarna volgen er meer gesprekken met bewoners, geleid door een onafhankelijk persoon", laat de gemeente Zaanstad in een persbericht weten. Vraagtekens De klankbordgroep heeft naar aanleiding van de uitnodiging de burgemeester en wethouder een mail gestuurd, waarin wordt gevraagd om uitleg waarom dit gesprek nu ineens moet plaatsvinden. Kelderman denkt dat er meer speelt: "Waarom nu uitstel? Zijn de huurders nu schuldig aan het uitstel? Of speelt er nog meer achter de schermen? Of kan de gemeente Zaanstad soms onvoldoende aan de (financiële) wensen van ontwikkelaar Accres voldoen?" Kelderman denkt dat het uitstel en deze gesprekken alleen dienen ter voorkoming van rechtszaken. "Wij blijven ons verzetten tegen de sloop. Tot aan de rechtbank", aldus Kelderman. Vorige maand sprak NH Nieuws met de bewoners van de Beatrixtoren die bang zijn om hun huis uit te moeten:

Corrie (81): "Ik wil ze raad geven, dat ze nadenken over wat ze mensen aandoen." - NH Nieuws