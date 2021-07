Bewoners protesteren tegen sloop Peperstraat Zaandam: "Wij voelen ons bedreigd"

De bewoners van de Peperstraat in Zaandam voelen zich niet gehoord door de gemeente en lopen daarom met zijn allen naar het stadhuis toe. Ze hopen dat het plan voor het slopen van hun huis veranderd in renovatie. De gemeente wil nieuwe woningen bouwen om zo het woningtekort tegen te gaan, de bewoners willen niets liever dan blijven.

Of het protest daadwerkelijk gaat betekenen dat de bewoners in hun huis mogen blijven wonen, zal over een tijd duidelijk worden. De gemeente is nog in gesprek met de ontwikkelaar over de nieuwbouwplannen, maar eerst hebben de wethouders en gemeenteraadsleden zomervakantie.

Eerder sprak NH Nieuws met enkele oudere bewoners van de Peperstraat. De bewoners voelen zich sinds het nieuws, zo'n twee jaar geleden, niet meer fijn. Zo slaapt Helen van Eijck slecht en is Corrie Kelderman bang dat ze straks op 81-jarige leeftijd op straat staat.

In de onderstaande reportage legt Kelderman uit waarom: