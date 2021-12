Dit waren de 7 best gelezen artikelen van 2021

Van de ene lockdown naar de andere: het jaar 2021 werd opnieuw gedomineerd door het coronavirus. Maar er was ook ander nieuws en mooie verhalen waar wij met NH Nieuws bij stilstonden. Voordat we vol verwachting het nieuwe jaar induiken blikken we vandaag terug met een paar van de best gelezen artikelen, op willekeurige volgorde, uit Zaanstreek-Waterland.

De dood van de 28-jarige Eva Veerman uit Volendam maakte in mei veel los in het dorp. Eva werd gevonden onder verdachte omstandigheden. Al snel werd haar 34-jarige vriend aangehouden door de politie als verdachte. Enkele weken nadat hij werd opgepakt beroofde hij zichzelf van het leven.

Ondernemers in Volendam waren niet te spreken over de verplichte coronapas. "Wij kunnen niet meer. Ik kan geestelijk en lichamelijk niet meer. Ik ben op", vertelde Vincent Veerman van het Volendamse Sjaakie's Café. Verschillende horecaondernemers wilden dan ook een 'vrijheidszone' .

Een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad had een rechtsbijstandverlener en een gevangene betrapt op seks: de vrouw was de gedetineerde op haar knieën oraal aan het bevredigen in een spreekkamer. "Ik zag haar hoofd op en neer gaan en toen ik ze betrapte, stond ze op en veegde haar mond op een rare manier af."

Na het overlijden van haar man negen jaar geleden is het pesten volgens haar begonnen. De ergernis spitste zich uiteindelijk toe op een druppende kraan, waar ze op een gegeven moment niet meer tegen kon. Toen 'barstte de bom', liet ze weten. Huberta zei in de rechtbank erg veel berouw te hebben en zou het dan ook graag terugdraaien. "Zo ben ik niet, vraag maar op de Dijk."

Een andere gebeurtenis in het vissersdorp had een minder ernstige afloop, maar maakte wel de tongen los. De 81-jarige Huberta T. zette het huis van buren in brand . Tijdens de inhoudelijke behandeling werd duidelijk dat ze zich jaren lang getreiterd heeft gevoeld.

6. Zwangere Teslime moet noodwoning uit

Naast de verhalen over het coronavirus werden ook de verhalen over 'wonen' dit jaar veel geschreven en gelezen. Een project met kleine woningen uit Zaandam bleek namelijk toch niet zo'n succes. Een bewoner vertelde: "Ik ben blij met mijn eigen plekje, maar uiteindelijk als ik had geweten dat het zo klein was, had ik het liever niet gedaan. Maar eigenlijk had ik geen keus, want ik had een woning nodig." Ook een nieuwbouwplan met weinig parkeerplekken zorgde voor veel vraagtekens.

De 25-jarige Teslime Bodur uit Purmerend was bang dat ze haar noodwoning moest verlaten. Na jaren op straat te hebben geleefd, woonde ze sinds anderhalf jaar in een noodwoning aan de Kanaaldijk. Omdat het een noodwoning betreft, moest de zwangere Teslime haar noodwoning verlaten, maar ze kon geen geschikte woonruimte vinden. De gemeente gaf aan te willen helpen en uiteindelijk mocht Teslime blijven.

7. Auto-ongeluk Wormerveer

Het nieuws over de verongelukte jonge vrouw uit Wormer riep veel reacties en steunbetuigingen op. De 28-jarige Charmaine kwam in oktober om het leven bij een groot auto-ongeluk op de N246 bij Wormerveer. Op de Facebookpagina van haar voetbalclub CVV Blauw-Wit uit Westknollendam regende het steunbetuigingen.

"Wij zijn diep bedroefd… Charmaine, we gaan je missen", was te lezen op de pagina. In de honderden reacties eronder werd de familie en de leden van de club veel sterkte gewenst. Veel andere amateurclubs spraken hun verdriet uit en boden hulp aan als dat nodig is.