Reconstructie van fatale Volendamse nacht: "Eva is zaterdag al vermoord"

"Je moet maar met hem stoppen", zeiden haar ouders tegen Eva Veerman. "Maar toen ze terugging naar huis, heeft hij haar vermoord." De dood van de 28-jarige Volendamse ging zondag als een schokgolf door het dorp. J. - haar 34-jarige vriend- wordt door de politie aangehouden als verdachte. Bronnen binnen de families van Eva én de verdachte zijn het eens dat J. de vrouw om het leven moet hebben gebracht. In een geluidsopname in handen van NH Nieuws vertelt een naast familielid van Eva wat er die fatale nacht zou hebben plaatsgevonden. Waarschuwing: dit artikel bevat details die als schokkend ervaren kunnen worden

De reconstructie komt van de hand van een direct familielid van Eva. Hij wil niet meer reageren op vragen van ons over de geluidsopname die inmiddels als een lopend vuurtje door het dorp verspreid wordt via social media. Familie van J. en Eva bevestigen beide belangrijke delen van het verhaal.

Ook de familie van de verdachte vermoedt dat er drugs in het spel was, zo vertellen ze aan NH Nieuws: "J. is een lieve jongen. Maar we wisten allemaal dat 'ie af en toe te veel snuift. Hij heeft altijd een (te) ruige rand gehad. Maar dit, dit had niemand zien aankomen."

De familie van de verdachte bevestigt ook zondagochtend contact met Eva's familie te hebben gehad nadat de jonge vrouw haar telefoon niet opneemt. "Het voelde niet goed. Wij hebben ook gezegd: laten we de politie bellen."

Onderzoek en aanhouding

De recherche heeft een onderzoek ingesteld naar het overlijden van de 28-jarige Eva. De politie gaat uit van een misdrijf. In de woning troffen ze niet alleen het levenloze lichaam aan, maar ook een ernstig gewonde J. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij wordt behandeld aan zijn verwondingen. De man is aangemerkt als verdachte en formeel aangehouden.