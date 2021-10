'Pijpende juriste niet bevoegd voor toegang gevangenis', advocaten geschokt, beschaamd en nieuwsgierig

De rechtsbijstandverlener die werd betrapt op het oraal bevredigen van een gevangene in een spreekkamer was helemaal niet bevoegd om het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) in te komen. Dit zeggen advocaten tegen NH Nieuws. Beiden hebben cliënten die daar gedetineerd zijn en komen met regelmaat in de gevangenis: ze kennen ook de sinds gisteren beruchte seksspreekkamer goed.

Strafrechtadvocaten Richard Korver uit Amsterdam en Thijs Kapinga uit Zaandam wisten gisteravond niet wat ze lazen. Seksuele escapades van een gedetineerde en een juriste: "Het ging in alle advocaten-appgroepen rond en iedereen wilde weten wie het was. Zoiets hebben we nog nooit gehoord", aldus Kapinga.

Ook haar nummer begint met een G. Dit betekent dat ze als rechtsbijstandverlener gemachtigde is van een advocaat, maar volgens zowel Kapinga als Korver betekent dit niet dat ze ook de gevangenis binnenmag om cliënten te spreken. "Dat is bij mijn medewekers nog nooit gelukt, zonder dat er ook een advocaat bij moest zijn", zegt Korver stomverbaasd tegen NH Nieuws.

Over die seks: dinsdagmiddag 12 oktober betrapt een postmedewerker de twee in een spreekkamer. Hij beschrijft in een rapportage dat hij ziet dat vrouw op haar knieën met haar hoofd tussen zijn benen zit. Ze gaat op en neer. In de rapportage staat ook de naam van de vrouw en haar zogeheten advocaat-nummer vermeld: dit staat op een pas zoals hieronder te zien.

In zo'n kamer werd de juriste dus betrapt met een gedetineerde. Kapinga geeft een omschrijving: "Het is een kleine ruimte, waar je met elkaar zit én waar je door glas gezien kan worden door advocaten die langslopen of de PIW’er (bewaker, red.) die langsloopt om te kijken of alles in orde is. De kans om betrapt te worden lijkt me best groot."

Kapinga, die gedetineerden in de gevangenis in Zaanstad vertegenwoordigt en daar dus ook regelmatig komt, legt uit hoe een bezoek gaat. "Je maakt eerst een bezoekafspraak door je aan te melden en aan te geven voor wie je komt."

Volgens Kapinga schaadt deze actie de beroepsgroep. "Je betreedt een PI vanuit je functie, je bent dienstverlener. De relatie tussen deze mevrouw en de gedetineerde is een professionele. Dat maakt dit erg. Daarbij maakt het je chantabel: je doet iets van tuchtrechtelijk laakbaar is en de cliënt heeft een machtsmiddel tegen jou."

Dit gedrag kán niet en past niet bij een rechtshulpverlener in welke vorm dan ook, zeggen beide advocaten. "Wij verlenen diensten maar niet dit soort diensten. Er zijn regels opgesteld en daar dient ook deze juriste zich aan te houden", zegt Korver, die ook nog wel een slag om de arm wil houden. "Ik kan gewoon niet geloven dat je dit als professional doet. Dat je dit uit vrije wil doet. Het kan ook zijn dat ze gedwongen is."

Op het moment dat de cliënt dit bijvoorbeeld zou melden bij de Orde van Advocaten ben je hartstikke chantabel, aldus de Zaandamse advocaat. "Dit kan, als hij daar belang bij heeft. En dat wil je niet, dus hij kan dan willen dat je bijvoorbeeld een telefoon binnensmokkelt."

Volgens hem is het feit dat de postmedewerker het seksende stel kon betrappen strafbaar: door in het openbaar seksueel gedrag te vertonen, kan men de eerbaarheid van anderen schenden. "Dat is een strafbaar feit. Op de plek waar dit gebeurd is, kan een PIW’er of een ander juridisch dienstverlener je namelijk gewoon zien."

Navraag van NH Nieuws bij het openbaar ministerie en de politie leert dat er op dit moment nog geen onderzoek loopt naar de zaak en er ook geen aangifte is gedaan.

Seks in de gevangenis

Er wordt overigens wel gewoon gesekst in de gevangenis: daar heb je speciale kamers voor. "Als je vriend vast zit mag je die bezoeken in een afgesloten ruimte. Bezoek zonder toezicht noemen ze dat. Dan kunnen ook dit soort dingen. Maar natuurlijk niet op deze plek en in deze gezagsrelatie."

Beiden stellen grote vraagtekens bij het feit dat de vrouw, met een G-nummer, alleen met een gedetineerde in een spreekkamer van de gevangenis was. Het toegangsbeleid in Zaanstad is doorgaans namelijk vrij streng: "Als ik geen advocatenpas bij me heb kom ik bijvoorbeeld sowieso niet naar binnen, al hebben ze me al 23 keer gezien", zegt Kapinga.

Druk of dreiging

Korver: "Blijkbaar is er ergens toestemming gegeven. Of heeft iemand zitten slapen daar. Het lijkt me dat de directie van de gevangenis hier een onderzoek naar gaat starten."

Volgens Korver is dat onderzoek alleen al belangrijk om na te gaan of de vrouw toch druk of dreiging heeft gevoeld om deze handelingen te verrichten. "Een mogelijkheid waar kennelijk nog niemand bij stil heeft gestaan."