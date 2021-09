Zwangere Teslime (25) moet over half jaar noodwoning uit: "Het is dit of een brug"

De tijd dringt voor de 25-jarige Teslime Bodur (25) uit Purmerend. Na jaren op straat te hebben geleefd, woont ze sinds anderhalf jaar in een noodwoning aan de Kanaaldijk. Ze heeft het er naar haar zin, maar moet uiterlijk over een half jaar haar biezen pakken. De gemeente zegt dat bewoners hulp krijgen bij het vinden van een volgende woning, maar daar merkt Teslime niets van. "We moeten het echt zelf doen."

Volgens wethouder Thijs Kroese is de afspraak gemaakt om de bewoners van de twintig noodwoningen 'zoveel als mogelijk begeleiden naar een passende oplossing'. Dat bewoners er binnen twee jaar uit moeten, 'is de wet', benadrukt de wethouder. "Maar we doen er alles aan om ze te helpen."

Bij het accepteren van de sleutel wist ze dat ze er maximaal twee jaar kon wonen. "Maar het is geen keuze. Het is een brug of dit. En dan kies je voor deze woning."

Toen Teslime begin 2019 de containerwoning aan de Kanaaldijk betrok, was ze dolblij. Anderhalf jaar later heeft de blijdschap plaatsgemaakt voor nervositeit. Want net als de twintig andere containerwoningen op het terrein is haar woning bedoeld als noodwoning, wat betekent dat bewoners na maximaal twee jaar de sleutel moeten inleveren.

"Dat we hulp krijgen, is niet waar. We moeten het zelf doen, en dat is ook duidelijk gezegd"

Volgens Teslime is dat gebakken lucht. "Dat we hulp krijgen is echt niet waar. We moeten het zelf doen, en dat is ook duidelijk gezegd." En ze is niet de enige, want er zijn de afgelopen anderhalf jaar nauwelijks bewoners doorgestroomd naar andere woningen.

"Naar mijn weten zijn er maar drie personen doorgestroomd. Daarvan zijn twee [senioren, red] naar een seniorenwoning gegaan, en één jongen - van mijn leeftijd - is naar een andere containerwoning gegaan. Maar dat is het probleem verschuiven, want ook voor twee jaar."