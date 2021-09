Horecaondernemers Volendam willen 'vrijheidszone'

"Hier respecteren wij uw vrijheid, uw waardigheid en uw medisch geheim", is te lezen op een afbeelding die vandaag massaal door horecaondernemers in Volendam op sociale media wordt gedeeld. De ondernemers zijn niet te spreken over de regel dat gasten vanaf 25 september verplicht een coronatoegangsbewijs moeten tonen.

De locatie van de manifestatie is nog niet bekend

"Wij als horecabestuur roepen niet op tot verzetten tot ongehoorzaamheid", zegt horecaondernemer en vertegenwoordiger van de plaatselijke horeca Siem Kees Slegt. "Maar ik snap dit wel. De horecaondernemers worden een beetje opstandig, na de controles met de Volendammer kermis." Slegt benadrukt dat deze actie niet vanuit het bestuur komt van de Koninklijke horeca Edam-Volendam: "Het is een spontane actie van diverse leden." Onder andere Café de Dijk, Bar de Molen, Lotje wine and dine en Het gat van Nederland hebben de afbeelding gedeeld.

Quote "Wij hebben er niet voor gekozen om controleur te worden, en dat zijn wij ook niet" Horeca Volendam

En op de afbeelding wordt massaal gereageerd door voor- en tegenstanders van de coronapas. Waarop de horecaondernemers ook weer reageren: "Wij respecteren ieders mening en keuze om wel of niet te vaccineren. Ook dat is liberalisme. Maar ons vak bestaat uit gastvrijheid en verbinden, en daar ontstaan onder andere relaties, goede of slechte ideeën en nieuwe vriendschappen. Wij hebben er niet voor gekozen om controleur te worden, en dat zijn wij ook niet." Tekst gaat door onder de foto.

horeca Volendam

"Ik zie veel onvrede om me heen", vervolgt de horeca vertegenwoordiger. "Als ondernemer moet je steeds controleren en ingrijpen. We vragen ons af hoe dat straks moet. Extra personeel is al moeilijk te vinden. Ik hoop dat wij snel met onze gemeente en handhavers kunnen overleggen hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Anders dreigt dit aardig mis te gaan."