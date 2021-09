Dit zijn de nieuwe versoepeling vanaf 25 september

"Dit raakt vooral de poptempels en de discotheken en clubs. We zijn aan het kijken wat dit betekent voor de eigenaars en hoe we grote omzetverliezen en een lagere kaartjesverkoop bij festivals kunnen compenseren."

"Ik zeg er meteen bij, dat is niet de dag waarop alles weer helemaal is zoals voor corona. Daarvoor zijn er nog te veel besmettingen en opnames in het ziekenhuis. Er zijn ook nog te weinig mensen immuun en dat maakt het najaar onzeker", begon demissionair premier Mark Rutte de persconferentie. Zo blijft de horeca tussen 00.00 en 06.00 uur gesloten.

Dick Poppes van discotheek Escape op het Rembrandtplein is vraagt zich af of mensen de wens hebben om eerder op de dag uit te gaan.

“Als je al bereid bent om eerder naar de club te gaan, dan ga je ook drinken en dansen, dus dan zal het aantal besmettingen niet anders zijn dan na middernacht. De vraag is in hoeverre het publiek de wens heeft om vroeger uit te gaan. Het is ambivalent om - met het oog op het aantal besmettingen - uitgaan na middernacht niet meer toe te staan. Het voelt alsof het kabinet ons iets geeft in de hoop dat er weinig publiek op af komt."

Van 1,5-metersamenleving naar toegangsbewijssamenleving

De anderhalvemetermaatregel wordt vanaf 25 september geschrapt. In plaats daarvan wordt het coronatoegangsbewijs vanaf die datum verplicht in de horeca en in de kunst- en cultuursector. Dat geldt voor zowel binnen als buiten. Wie even een kopje koffie op het terras wil drinken en niet gevaccineerd is of het virus heeft gehad, moet zich laten testen.

Voor het testen hoef je voorlopig geen eigen bijdrage te betalen. Er extra geld beschikbaar voor gemeentes om toezicht op de naleving van de regels te houden.

Het toegangsbewijs blijft een tijdelijke maatregel, zo benadrukte Rutte. "We zijn er niet op uit deze maatregel voor altijd in te voeren", zegt Rutte. "Op 1 november komt er een nieuw OMT-advies en dan zullen we de situatie opnieuw beoordelen."

Openbaar vervoer

De mondkapjesplicht blijft in het openbaar vervoer voorlopig gelden. Voor stations en perrons wordt wel een uitzondering gemaakt. Ook op luchthavens moeten voorlopig nog mondmaskers gedragen worden.

Geen quarantaine meer voor hele klas bij besmetting leerling

Als een leerling besmet is met het coronavirus, hoeft niet meer de hele schoolklas naar huis. Sinds de tweede lockdown moeten basisschoolleerlingen in quarantaine als één van hun klasgenoten besmet is met corona.

Bij verschillende onderwijsinstellingen in de stad heerste al vanaf het begin van het jaar onvrede over het beleid. Op basisschool Samenspel in Zuidoost bijvoorbeeld, daar zat na twee weken les op school alweer een deel van de leerlingen thuis.