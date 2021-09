Nachtclubs niet blij met sluiting om middernacht: "Alsof ze hopen dat we dichtblijven"

Afgelopen zaterdag vond het Unmute Us-protest plaats, waar tienduizenden mensen protesteerden om de maatregelen in het nachtleven en de festival- en cultuursector op te heffen. "70.000 mensen in het oranje die over elkaar heen vallen, is blijkbaar minder erg dan dansen in een nachtclub", vertelt protestorganisator Jasper Goossen, doelend op het Formule-1 evenement in Zandvoort. "Het blijft meten met twee maten en ik zie dit als een verkapte weigering. Het is alsof je een auto verkoopt, maar dan zonder wielen."

Huisfeestjes

Er heerst weliswaar onbegrip over het kabinetsbesluit, maar Pieter de Kroon opent de deuren van de Chigago Social club wel op de 25e. "Ik weet nog niet op welke manier, maar al is het maar om te laten zien dat het nergens op slaat", aldus de clubeigenaar. "Dan sta je tussen 20:00 uur en 00:00 uur te doen wat je normaal vier uur later doet. Hetgeen wat je nu krijgt, is dat mensen erna weer naar huisfeestjes gaan, waar geen toezicht is, waar geen portier staat of mensen die je kunnen helpen als je je onveilig voelt. Ik hoop gewoon dat ze toch anders besluiten, want hier begrijp ik niks van."

Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad - de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's van het land - ligt vooralsnog niet op één lijn met het besluit van het kabinet. Zij hebben geadviseerd de horeca niet tussen middernacht en 6:00 uur 's ochtends te sluiten. Ook raden ze aan om bij evenementen de maximale capaciteit toe te laten.

Wel komt uit het overleg, waar ook burgemeester Femke Halsema deel van uitmaakt, dat zij achter het tonen van een QR-code staan.