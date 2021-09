Groepsaccommodaties blij met loslaten anderhalve meter: "Sfeer meer ontspannen"

Voor groepsaccommodaties - waar veel schoolreisjes en familieweekenden worden gehouden - wordt het allemaal een stuk makkelijker nu er een einde komt aan de anderhalvemeterregel. Hoewel groepen het meeste zelf regelen, merkte Janina Swart van groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen dat families vaak met minder mensen wilden komen, of een andere datum wilden prikken. Dat hoeft straks niet meer.

Hoewel er al best grote groepen mochten komen, moest er binnen wel anderhalve meter afstand gehouden worden en iedereen moest een eigen plaats hebben. Dat maakte het soms lastig om volop aan de slag te gaan.

Gerdina Krijger van belangenvereniging Hiswa-Recron is blij dat de regel losgelaten wordt. "Als je niet meer op een plaats moet zitten, wordt de sfeer veel meer ontspannen. Groepsaccommodaties kunnen weer als vanouds aan de slag."

Krijger vertelt dat de groepsaccommodaties het moeilijk hebben gehad. "Aan het begin mochten ze echt bijna niets en van de zomer zagen we dat mensen veel last minutes boekten, maar dat doen mensen niet bij groepsaccommodaties." Ze denkt dat mensen weer vooruit durven te kijken en groepsvakantie durven te boeken voor aankomend jaar.

Durven

Janina Swart van groepsaccommodatie Broekakkers kan dat beamen. "Vorig jaar was echt slecht, dit jaar is wel beter, maar we zijn nog niet op het oude niveau." Ze heeft veel werk gehad aan omboeken en overleggen met groepen. "Mensen wilden dan toch met een kleinere groep komen of durfden het niet goed aan." De zorgen houden volgens Swart nog niet op, maar het is een stap in de goede richting.

De groepen regelen het naleven van de coronaregels zelf, dus daar had Swart niet het meeste werk aan. Bij de Broekerakkers komen veel basisscholen en families. Voor de eerste groep verandert er niet zoveel, omdat ze op school ook geen afstand hoeven te houden. Maar Swart hoopt wel op minder zorgen bij de families. "Het is fijn dat mensen niet meer angstig hoeven te zijn. Ze hebben er nu meer vertrouwen in en die afstandsregel is dan geen reden meer om het verblijf verzetten."