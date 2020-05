Groepsaccommodaties op Texel staan te springen om schoolreisjes: "We kunnen een veilig verblijf aanbieden"

Normaal gesproken zou er een vrolijk gejoel van kinderen klinken op het terrein van groepsaccommodatie. Nu is het er oorverdovend stil en hoor je alleen het kwaken van de kikkers in de sloot. "Het is nu de tijd dat de groepen 8 van de basisscholen op schoolreisje gaan. Normaal zouden we volgeboekt zitten. Nu worden we dagelijks gebeld door scholen of ze langs mogen komen, maar we weten niet wat er na 1 juni en 1 juli mogelijk is en mag."

"We worden de hele tijd gebeld door scholen of ze mogen komen. Wij vragen de gemeente en de Veiligheidsregio wat we moge,n maar we krijgen geen duidelijkheid. We weten niks!", vertelt Morten Eschweiler, eigenaar van groepsaccomodatie Bloem en Bos.

Door de Recron-Hiswa is een plan opgesteld waarin ook de groepsaccommodaties zijn opgenomen. In dat plan stat dat vanaf 1 juni groepen tot 30 personen welkom zijn en vanaf 1 juli weer 100 personen. "Dat plan hebben wij bij de gemeente Texel neergelegd maar daar hebben we tot nu toe geen antwoord op gekregen. We weten niet wanneer we open mogen, en of we überhaupt open mogen. We weten niks."

De onzekerheid blijkt de grootste frustratie te zijn bij de groepsaccommodaties: "Als je weet wat je mag, dan kun je je erop aanpassen."

De enige groepen die ze nu mogen ontvangen zijn de gezinnen. Maar de hoofdmoot van de klanten van groepsaccommodaties op Texel vormen de bedrijfsuitjes, verenigingen en de schoolkinderen.

Veilig verblijf

Morton is er van overtuigd dat hij op Bloem en Bos de schoolkinderen een veilig verblijf kan aanbieden. "Op de slaapzalen kunnen we steeds een tweepersoonsbed er tussenuit halen en ruimte creëren. Daarnaast hebben we zoveel ruimte op het terrein dat daar voldoende plek is voor extra tenten om te eten en te slapen. Het is toch gek dat de basisscholen straks weer volledig gaan draaien en dat de kinderen niet op schoolreisje mogen."