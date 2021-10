Gedetineerde oraal bevredigd door rechtsbijstandverlener in gevangenis Zaanstad

Een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad heeft een rechtsbijstandverlener en een gevangene betrapt op seks: de vrouw was de gedetineerde op haar knieën oraal aan het bevredigen in een spreekkamer. "Ik zag haar hoofd op en neer gaan en toen ik ze betrapte, stond ze op en veegde haar mond op een rare manier af."

Dit valt te lezen in een rapportage van het incident, die in handen is van NH Nieuws en wordt bevestigd door de Dienst Justitiële Inlichtingen. In het document beschrijft de medewerker hoe hij op dinsdag 12 oktober rondliep in één van de gangen van de gevangenis. In de oostvleugel van Justitieel Complex Zaanstad zitten spreekkamers waar rechtsbijstandsverleners - zoals advocaten of juristen - met hun cliënten kunnen spreken. "Tijdens het doen van mijn ronde langs de spreekkamer zag ik dat de advocate niet tegenover de justitiabele zat, maar naast hem", beschrijft hij.

De medewerker noemt de gevangene in de rapportage een justitiabele. Dat is een synoniem voor mensen die gedetineerd zijn in een justitiële inrichting, dus een gevangenis. Ook spreekt hij over 'advocate'. Na een check bij de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat de betreffende rechtsbijstandverlener daar niet bekend is. Ze is dus niet advocate, maar wel werkzaam bij een advocatenkantoor.

De ronde daarop liep hij weer langs de kamer en zag toen iets wat volgens hem leek op een seksuele handeling. "De advocate zat met haar hoofd tussen zijn benen en ik zag die op en neer gaan." Daarop klopt hij op de deur van de spreekkamer. "Beiden maakten een schrikbeweging en de advocate stond gelijk op en veegde haar mond af met haar rechterhand." 'Bijna klaar' Hij maakt de deur open en vraagt hoelang ze nog nodig denken te hebben. Toen reageerde de rechtsbijstandverlener dat ze het zouden afronden. "Bijna klaar." Daarop sloot de medewerker de deur. In de rapportage zegt hij direct contact op te hebben genomen met collega's en samen de rechtsbijstandsmedewerker en gedetineerde hebben aangesproken. "Ik zei dat ik heb gezien dat zij tussen zijn benen zat. Dat ze bezig waren. Daarop reageerde de justitiabele met de woorden 'Ja, wat heb je gezien, er is niks gebeurd, we hebben niks gedaan.' De advocate zei: 'Ben je gek geworden of zo, er is niks gebeurd'", aldus de rapportage. De Dienst Justitiële Inlichtingen bevestigt dat er op 12 oktober 'seksuele handelingen' zijn verricht in de spreekkamer van de gevangenis. "Het gesprek tussen beiden is direct beëindigd", aldus een woordvoerder. De directeur van Justitieel Complex Zaanstad gaat de Deken van Advocaten, toezichthouder op de advocatuur, inlichten. Het is niet de eerste keer dat in de gevangenis van Zaanstad tussen (seksuele) relaties plaatsvinden. Afgelopen jaar is een dochter van een leidinggevende, die werkte als cipier, ontslagen vanwege een relatie met een gedetineerde. In 2019 is een stagiaire van de gevangenis ontslagen omdat zij een relatie had met een gevangene.