Rechter maakt einde aan natuurgebied Zaandijk: "Over een paar uur is dit een woestenij"

Het is een bittere pil voor liefhebbers van het natuurgebied aan de Fortuinweg in Zaandijk. Vandaag besloot de rechter dat de bomen daar gekapt kunnen worden. Na een jarenlange strijd komt dat hard aan bij omwonenden en milieuorganisaties. "Het doet pijn", zegt Jurgen Dolstra van Kontakt Milieubeheer Zaanstreek.

De aanwezigheid van de Noordse woelmuis en andere zeldzame dieren hebben de kap lang kunnen tegen houden. Dolstra is enorm verdrietig dat de bomen morgen gekapt kunnen gaan worden. Maar ook omwonenden balen enorm, zoals Wil Relk. Zij kijkt nu nog tegen bomen aan maar is bang straks de A8 te zien vanuit haar huis. "Dat is niet de bedoeling".

Zaanstad wil op de plek hockeyvelden gaan aanleggen en wil daarom zo snel mogelijk beginnen met de kap. Of er morgen al echt bomen verdwijnen is de vraag want volgens Dolstra zouden er plannen zijn van milieugroep Extinction Rebellion. Of zij ook daadwerkelijk gaan protesteren tegen de kap, is nog onduidelijk.