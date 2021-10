Vrouw (28) uit Wormer overleden na overslaande brand door ongeluk

Bij een auto-ongeluk op de N246 bij Wormerveer is gisterenavond een 28-jarige vrouw uit Wormer om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde gisteren rond 22.00 uur. De politie trof een 'grote ravage' aan op de provinciale weg; alle drie de auto's waren zwaarbeschadigd. Vermoedelijk is een personenauto op de auto van de 28-jarige vrouw gebotst. Door de klap kwam het slachtoffer op de verkeerde weghelft terecht, waar een bestelbus op haar auto knalde.

Bekneld in auto

Volgens de politie kon de bestuurder van de bestelbus, een 53-jarige man uit Heerhugowaard, de vrouw 'met geen mogelijkheid ontwijken'. De bestelbus kwam na de botsing op de kant terecht en vatte vlam. Het vuur sloeg over naar de auto van de 28-jarige vrouw, die bekneld in de auto zat. De brandweer kon haar uit de auto halen, maar hulp kwam tevergeefs. Ze is overleden aan haar verwondingen.

Zowel de bestuurder van de bestelbus als de 30-jarige bestuurder van de personenauto zijn gewond geraakt bij het ongeluk. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hen gaat, is niet bekend. De 30-jarige bestuurder uit Heerhugowaard is vanmorgen aangehouden en wordt verhoord over zijn betrokkenheid bij het ongeluk.