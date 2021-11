Nog twee Amsterdammers gearresteerd voor reeks branden en explosies Koog aan de Zaan

Een vierde en vijfde verdachten, Amsterdammers van 37 en 47 jaar, zijn kortgeleden gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de explosies en autobranden in Koog aan de Zaan. Sinds februari staat de buurt maandenlang doodsangsten uit door de intimidaties, mogelijk gericht op één specifiek gezin.

Eerder al zijn een Horinees (37), Alkmaarder (41) en man uit Diemen (32) aangehouden. De raadkamer heeft inmiddels bepaald dat de bezwaren tegen deze mannen zo ernstig zijn dat ze nog zeker drie maanden in voorarrest moeten blijven. Ook een man uit Zaandijk is verdachte, maar mag het onderzoek buiten afwachten. Even terug: op 31 januari van dit jaar beginnen volgens meerdere buurtbewoners de intimidaties in het noordelijke wijkje in Koog aan de Zaan. Een verdacht pakketje wordt neergelegd voor de deur van een hoekhuis aan Kuipersveld in Westerkoog. De Explosieven Opruimingsdienst moet eraan te pas komen en na onderzoek blijkt het geen bom te zijn. Toch zit de schrik in de buurt er goed in, met name omdat het de buurt niet duidelijk is waaróm de deze familie wordt geïntimideerd. De angst neemt toe door een reeks nieuwe gebeurtenissen.

Een vermeende brandbom wordt in diezelfde woning gegooid en in juni en juli zijn er meerdere autobranden, waarbij ook de wagens van nietsvermoedende buren in vlammen opgaan. In tranen doet buurman van het hoekhuis Loek (87) zijn verhaal tegen NH Nieuws over de schrik in de nacht van 21 juni. "Het deed veel met ons. Mijn echtgenote heeft ernstig hartfalen en al een paar keer een hartinfarct gehad. Ze heeft het heel, heel slecht." Inmiddels lijkt het dan in zijn buurt op een set van Big Brother: op last van de burgemeester hangen op en rondom het huis (tijdelijke) politiecamera's. Toch houdt dit de daders klaarblijkelijk niet tegen.

In augustus zijn er weer explosies en autobranden (inmiddels zeven), waarbij ook Loeks nieuwe wagen afbrandt. Hoewel kort na de laatste autobrand een Zaandijker wordt gearresteerd, is het voor de buurt nog steeds een groot raadsel wat er speelt. De buurt is het zat. Angstige en boze omwonenden verenigingen zich en schrijven een tweetal brieven aan de burgemeester: dat dit moet stoppen. Ook politieke partijen gaan zich ermee bemoeien en kort na het laatste incident vertrekt het gezin van het hoekhuis in overleg, maar vrijwillig uit de wijk. "Het gezin vindt het ontzettend vervelend dat er - mogelijk vanwege hun aanwezigheid - zoveel onrust in de buurt is ontstaan. Door te vertrekken hopen zij een bijdrage te leveren aan het wederkeren van de rust. Het uitgangspunt is dat het om een permanent vertrek gaat", schrijft locoburgemeester Rita Noordzij verder aan de buurtbewoners.

In totaal zijn er dus zes verdachten van de reeks incidenten in Koog aan de Zaan: vijf zitten er op dit moment nog vast. De twee Amsterdammers zijn vorige week en deze week gearresteerd en verschijnen vandaag bij de rechter. Die beslist of ze nog twee weken in voorarrest blijven. Daarna beslist de raadkamer of er genoeg grond is om ze vast te houden voor dertig, zestig of negentig dagen. Aan het einde van die periode is een eerste zitting. Een buurtbewoner laat weten aan NH Nieuws dat het nu 'eindelijk rustig en veilig is in de wijk'.