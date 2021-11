Sloop Peperstraat gaat echt gebeuren, bewoners stappen naar de rechter

De gemeenteraad van Zaanstad is akkoord gegaan met het plan om de Peperstraat op te knappen. De huidige woningen zullen dan in fases gesloopt worden. Hierna worden er nieuwe woningen geplaatst. De meerderheid stemde voor het raadsvoorstel en besluitnota, tot teleurstelling van de bewoners. Bewoner Joan: "Ze hebben geen geweten."

Volgens Joan Kelderman, woordvoerder namens Tegen de Sloop Peperstraat, was het 'absoluut niet verrassend'. De bewoners vonden de raadsvergadering een poppenkast en zijn strijdbaarder dan ooit: "We gaan nu verder naar de rechter."



De bewoners gaan één voor één hun bezwaar indienen. "We hebben de afgelopen twee jaar aardig wat munitie verzameld." Joan vertelt dat de bewoners niet nutteloos gaan afwachten, ondanks dat de bewoners er liever niet mee bezig zijn. "Maar ze gaan het wel doen."

Mag de Beatrixtoren wel blijven?

De woningen van de Peperstraat moeten, tot ongenoegen van de bewoners, gesloopt worden. Ondanks protesten van de bewoners werd een paar weken geleden duidelijk dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om toch door te gaan met de nieuwbouw van ongeveer 550 woningen aan de Peperstraat.



Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober spreken veel bewoners in, maar ook Paul Carree, architect en lid van erfgoedvereniging Heemschut, laat van zich horen. "Het is een icoon van de wederopbouw", vertelt de erfgoedliefhebber. "Een herinnering van de jaren 60. Door over te gaan tot sloop, wordt een deel van de ontwikkelingsgeschiedenis van Zaanstad uitgewist."

Tijdens het debat zijn verschillende partijen van mening dat de Beatrixtoren op historische waarde onderzocht moet worden. De fouten die er bij de voormalige gebouwen van Bruynzeel zijn gemaakt, om eerst te slopen voordat de nieuwbouwplannen - in dit geval ging het om de IKEA - definitief zijn, wil niemand meer maken. Maar of dat voor behoud van de toren zorgt, moet nog blijken, partij Rosa wil geen 'valse verwachtingen wekken'.

Eerder vertelde bewoners aan NH Nieuws over hun slapeloze nachten door de mogelijke sloop van de Beatrixtoren. Tekst door na reportage.