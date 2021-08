Ondanks politiecamera's wéér explosie in Koog aan de Zaan: "We zijn hier niet veilig"

Bewoners van Westerkoog in Koog aan de Zaan zijn het zat en eisen openheid van de burgemeester: waarom wordt hun wijk de afgelopen vier weken geteisterd door explosies en branden, ogenschijnlijk gericht op één gezin? Gisteravond ging er, ondanks de vele net opgehangen politiecamera's, opnieuw een vuurwerkbom af. "Ik ben gewoon bang om naar buiten te gaan."

Dat zegt buurtbewoner Gré de Joode tegen NH Nieuws. Rond 23.45 uur, net voordat ze naar bed wil gaan, hoort ze de explosie achter een huis aan het Kuipersveld. Het blijkt een vuurwerkbom, vermoedelijk een cobra. "Het is het vierde incident in vijf weken. We zijn bang en boos ook, want niemand vertelt ons iets."

In juli werd een vuurwerkbom aan achterzijde van een woning aan het Kuipersveld gegooid. In de maand daarvoor gingen twee auto's in vlammen op. Eerder al zijn er meerdere meldingen geweest van explosies en in februari rukte de Explosieven Opruimingsdienst uit voor een verdacht pakketje. Verschillende buurtbewoners meldden aan NH Nieuws dat het zou gaan om gerichte acties op een woning op de hoek. Op 9 juli plaatste de gemeente verschillende camera's in de straten rondom de woning, vanwege 'meerdere incidenten'. De camera's zouden twee maanden blijven hangen, omdat er volgens de burgemeester geen aanleiding was om te denken dat er wéér iets zou gebeuren.

"Die camera's helpen blijkbaar niet", zegt ook buurman Loek Libert. Hij en zijn vrouw Grada schrokken zich opnieuw kapot. Vlak na de autobranden in juni troffen we hem ook al zwaar aangeslagen aan bij zijn uitgebrande auto. Toevallig schreef een tiental buren gisteren al een brief naar de burgemeester met de vraag of het weghalen van de camera's wel verantwoord is. "Dit moet per direct stoppen, wij zijn hier niet veilig in de huidige situatie, we verwachten adequate actie van u", valt te lezen. Kort daarna volgde dus de vuurwerkbom op nagenoeg dezelfde plek als de vorige explosie. Bij elk hard geluid zit iedereen rechtop en bij elke onbekende auto bekruipt de angst de buurtbewoners. "Dit moet stoppen. Dit is niet normaal meer." Bekijk hieronder het interview met bezorgde buurtbewoner Gré.

De politie laat weten dat de dader van gisteravond nog niet is opgepakt wel maar mogelijk gefilmd is."We nemen de beelden mee in het onderzoek", aldus een woordvoerder van de politie. Het is nog niet duidelijk of het vuurwerk te maken heeft met de eerdere incidenten, maar ze vinden het wel 'opvallend' dat het weer in dezelfde wijk gebeurt. De gemeente zegt de brieven van de buren, evenals de politiecamera's, te bespreken in de driehoek van burgemeester, politie en het openbaar ministerie.

Meerdere buren zeggen meermaals contact te hebben gezocht met de bewoners van de vermeende geteisterde woning. Zij zeggen zelf niet te weten waar het vandaan komt. NH Nieuws heeft bij ze aangebeld maar er was vandaag niemand thuis voor een reactie.