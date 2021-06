Angst na meerdere autobranden, 'de buurt wordt geteisterd'

Het was vannacht niet voor het eerst dat de bewoners aan het Kuipersveld in Koog aan de Zaan geconfronteerd werden met brand. Er gingen meerdere auto's in vlammen op en een paar werken geleden is er volgens buurtbewoners een brandbom in een huis gegooid. De buurtbewoners denken dat de incidenten gericht zijn op één persoon en willen niets liever dan dat het stopt. "We hopen dat de politie eindelijk met duidelijkheid komt. Want de hele straat, de hele buurt, is angstig."

Loek Libert (87) schrikt zich dood als hij met gebonk uit zijn bed wordt getrommeld. "Het deed veel met ons. Niet alleen met mezelf, maar ook met mijn echtgenote die heeft ernstig hartfalen en die heeft paar keer een hartinfarct gehad en die heeft het heel heel slecht." Vooral de angst dat de autobrand had kunnen overslaan op het huis, hakt er flink in. Van zijn auto is niet veel meer over. Tekst gaat door onder de foto

Het is volgens de bewoner niet de eerste keer dat dit gebeurd. "We zitten in een buurt die geteisterd wordt", zegt Libert. "Door wie, wat, waar, waarom en hoe weet ik niet precies. Maar we hebben in februari een ontruiming gehad van de Explosieven Opruimingsdienst met een verdacht pakket. Een aantal weken geleden was een auto in de brand en een week of drie geleden is er een brandbom bij een huis naar binnen gegooid."

Gerichte aanval

Niet alleen Libert, ook andere buurtbewoners hebben het vermoeden dat het een gerichte aanval is op één persoon. "Het lijkt om een zoon te gaan die daar niet eens woont", vertelt een bewoner. Libert voegt toe dat de ouders zich niet veilig voelen: "Die voelen zich bedreigd, hebben we vernomen, maar wat er precies is gebeurd dat weten we niet."



De politie geeft aan de dader(s) te zoeken en vraag getuigen zich te melden. "De recherche doet onderzoek en sluit brandstichting zeker niet uit. Ook wordt onderzocht of deze vermoedelijke brandstichting te maken heeft met eerdere incidenten in de straat." De woordvoerder voegt toe dat er meer surveillances in de wijk plaatsvinden. "We begrijpen dat buurtbewoners zich minder fijn voelen en zijn ermee bezig."

Zaak oplossen

Door de onrust denken buurtbewoners aan verhuizen. Libert woont al 45 jaar aan het Kuipersveld. "De laatste maanden met wat minder plezier", licht hij toe. De bewoners willen zich weer veilig voelen en vooral dat de rust wederkeert. Libert: "We hopen dat de politie eindelijk met duidelijkheid komt. Want de hele straat, de hele buurt, is angstig."