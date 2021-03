Fred Kroket mag mogelijk toch blijven: "Dit geeft weer een beetje hoop"

WESTZAAN - Er is weer hoop voor Fred Voskuil, beter bekend als Fred Kroket. De petitie die Truus Vegter startte is 3.000 keer ondertekend en overgedragen aan wethouder Hans Krieger. De wethouder geeft aan dat de plek niet vergeven is aan een fastfoodketen en alle opties nog open staan.

Met een kroket in zijn hand praat wethouder Hans Krieger met de ondernemer. "Ik heb zakgeld van m'n vrouw meegekregen", grapt hij. De wethouder is onder de indruk van Fred zijn doorzettingsvermogen. "Ik heb heel veel bewondering voor de manier waarop meneer eerst een onderneming had en toen hier de boel opgebouwd heeft." Krieger doelt hiermee op de nieuwe start die Voskuil maakte in coronatijd.

Buiten staan twee mannen die aan de verslaggever van NH Nieuws vertellen dat ze vanuit Amsterdam speciaal even stoppen bij Fred Kroket. "Ook in Amsterdam is Fred Kroket een begrip." De mannen hopen dan ook dat Voskuil mag blijven frituren.

Kans voor Fred Kroket

Volgens wethouder Krieger is die kans groot: "Het contract wat we op dit moment met meneer hebben, zou heel goed een tijdje nog verlengd kunnen worden. Die toezegging kan ik sowieso doen. We blijven met elkaar in contact. Ik kan hem geen toezeggingen doen over het terrein, maar we gaan wel kijken hoe we meneer een zo goed mogelijke kans kunnen geven."



Er gloort door deze woorden weer wat licht aan de horizon. Voskuil is voorzichtig blij. Net als Vegter: "Ik hoop echt dat we voor Fred binnenkort ook de vlag kunnen uithangen." Of dat daadwerkelijk zo is, zal nog moeten blijken. De gemeente is afhankelijk van andere partijen. "Het geeft geen garanties, maar we gaan het zien. En we hoeven ook niet meteen weg. Dus we kunnen nog een tijdje door", besluit Voskuil.