Gemeente ontkent dat plek Fred Kroket is vergeven aan fastfoodketen

WESTZAAN - Fred Kroket hoeft mogelijk niet te wijken voor een fastfoodketen. Er is volgens wethouder Hans Krieger namelijk nog hoop voor Fred Voskuil: "Het is niet uitgesloten dan Fred Kroket een nieuwe kans krijgt, want het besluit hierover is nog niet genomen." Vorige week werd bekend dat Voskuil zijn plek moet afstaan aan parkeerplekken en de plaats verderop leek vergeven te zijn aan een fastfoodketen. Dit zou het einde betekenen van Fred Kroket.

"De gemeente kan dit besluit niet in haar eentje nemen", vertelt wethouder Hans Krieger. "Dat besluit moet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON) nemen. De RON is eigenaar van HoogTij heeft drie aandeelhouders: de gemeente Zaanstad, de provincie Noord-Holland en het Havenbedrijf Amsterdam. Iedere aandeelhouder is voor een derde eigenaar."

Nog geen besluit

Volgens Krieger staan veel zaken nog niet vast. Zo zijn er nog vragen over of er een grote parkeerplaats komt voor vrachtwagens op HoogTij en of er dan ook een permanente horecaplek moet komen.



"Dat zal niet op korte termijn zijn. Fred Kroket heeft in ieder geval tot 1 augustus zijn plek op HoogTij. Mocht het zo zijn, dat er op 1 augustus er nog geen besluit is van de RON, dan kan de overeenkomst met de heer Voskuil voor de tijdelijke plek verlengd worden", vervolgt wethouder Krieger.

Overleg

Krieger laat ook weten dat Voskuil op de hoogte was van het feit dat zijn stek een tijdelijke plek is. "We zijn nog in overleg met elkaar over een andere (permanente) plek." Niet alleen Fred Voskuil, ook politicus Perry van der Velden heeft twijfels over de gang van zaken. Binnenkort worden daarom vragen in de gemeenteraad gesteld.



Voskuil geeft toe dat hij zelf heeft aangeven eerst een jaar contract te willen, maar dat er toen nog geen sprake van was dat de plek voorzien zou worden van een parkeerplaats of fastfoodketen. "Het lijkt mij stug dat ze dat toen niet wisten, ze hadden moeten communiceren."

2800 handtekeningen

Aanstaande donderdag gaan Voskuil en Krieger in gesprek. Dan wordt ook de petitie aangeboden, die op dit moment zo'n 2800 keer is ondertekend.



Vorige week maakte NH Nieuws onderstaande reportage.