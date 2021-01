Vooruitblik 2021: Fusies, nieuwe burgemeesters en eindelijk een nieuw dak voor AZ?

ALKMAAR - Wat brengt 2021 de regio Alkmaar? Laten we vooral hopen dat we de coronapandemie heel snel achter ons kunnen laten, maar er speelt meer dit jaar: de afslag van de A9 bij Heiloo bijvoorbeeld. Worden daar dan eindelijk stappen gezet? Dit jaar moet het AZ-stadion weer voorzien zijn van een deugdelijk dak. En we kunnen drie nieuwe burgemeesters verwelkomen, in Alkmaar, Heiloo en Bergen.

Alkmaar in 2021: Singelgarage opgeknapt en een nieuw dak voor AZ? - AZ.nl / NH Nieuws

Nieuwe burgemeesters Laten we daarmee beginnen: want Piet Bruinooge nam dit jaar afscheid, plaatsvervangend burgemeester Emile Roemer schoof nét voor Alkmaar Ontzet aan en in april moet er dan een definitieve burgervader of moeder worden gepresenteerd. En dan Bergen: aan het begin van 2020 vertrok Hetty Hafkamp na twaalf jaar als burgemeester van Bergen. "Een prachtig moment om af te sluiten", zei ze. Hafkamp begon haar carriere met 100 duinbranden en maakte ook een ware politieke crisis mee: meerdere wethouders moesten het veld ruimen en partijen in de raad lagen regelmatig met elkaar in de clinch. Op de vraag of ze niet eens een keer met de vuist op tafel wilde slaan antwoordde ze tegen NH Nieuws. "Maar dat moet je als burgemeester niet doen en willen. Ik sta tussen de partijen en ben van iedereen." De volgende burgemeester krijgt een interessante baan. Ook Hans Romeyn van Heiloo, met zestien jaar één van de langstzittende burgemeesters, heeft afgelopen jaar aangegeven te stoppen met zijn baan. In een interview met NH Nieuws moest hij wel wat bekennen: "Als AZ tegen Telstar speelt, ben ik toch voor Telstar", aldus de geboren Beverwijker tegen onze IJmond-verslaggever Ruth Oei.

Op 20 januari wordt een profielschets van de nieuwe burgemeester van Heiloo bekendgemaakt.

Jeugdzorg Antonius De JeugdzorgPlus-instelling Horizon/Antonius in Bakkum kwam vorig jaar onder een vergrootglas te liggen. Drie bewoners van de gesloten instelling beroofden een 18-jarige Castricummer en staken hem neer voor wat hasj en drie euro. Hoe kan het dat die jongens vrij op straat liepen, vroegen velen zich af? Door de zorgen over de veiligheid bij Antonius dwongen politici een onafhankelijk onderzoek af, daarnaast komt de Inspectie Jeugd en Gezin begin dit jaar met een rapport over het reilen en zeilen in Bakkum.

Singelgarage Voor de zomer moet er weer geparkeerd kunnen worden in de Alkmaarse Singelgarage. Althans, dat is de planning volgens de gemeente. Vooral het vervangen van negen betonplaten en het schoonmaken vergt veel tijd. Begin juli werd er brand gesticht in twee auto's, waardoor de garage fikse schade opliep. Onderwijl vroegen politici zich af of de garage wel aan de veiligheidseisen voldeed. Kijk hieronder naar beelden van de zwartgeblakerde parkeergarage:

Binnenkijken in Singelgarage Alkmaar - NH Nieuws

Dak AZ d'r op Fans van voetbalclub AZ zullen dit jaar weer enigszins beschut van het spel van hun cluppie kunnen genieten. Er wordt nog altijd hard gewerkt om het dak te herstellen dat in augustus 2019 bij een storm deels instortte. Een grote witte stellage die ter plaatse gebouwd is, zal binnenkort óp het stadion worden gehesen. Dat belooft een heel spektakel te worden met enorme kranen, waar NH Nieuws natuurlijk verslag van zal doen.

Fusie Dijk en Waard De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard besloten om in 2022 bestuurlijk te fuseren. Daarmee worden Langedijk en Heerhugowaard samen één gemeente onder de noemer 'Dijk en Waard'. Ondanks bezwaren vanuit de Dorpsraad Sint Pancras en een petitie tegen de fusie met ruim 2800 ondertekenaars, lijkt niets de verbintenis van de gemeenten nog in de weg te staan. De provincie benoemt na de fusie eerst een waarnemend burgemeester. De nieuwe gemeenteraad start vervolgens een sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgervader óf moeder. Naar verwachting behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel nog voor de verkiezingen van maart 2021. De nieuwe gemeente Dijk en Waard kan dan volgens planning op 1 januari 2022 een feit zijn.

Sekswerkers in beroep De rechtszaak die 18 raamprostituees van de Achterdam aanspande tegen de gemeente Alkmaar krijgt in 2021 een vervolg. De vrouwen gingen in beroep tegen de afwijzing om met terugwerkende kracht coronabijstand (Tozo) te ontvangen. Volgens een bestuursrechter konden de sekswerkers onvoldoende aantonen dat zij in financiële nood verkeren. Inmiddels is het seksstraatje voor de derde keer dicht en missen de vrouwen vier maanden aan inkomsten. Vanwege de coronamaatregelen is nog niet duidelijk wanneer de partijen weer tegenover elkaar zullen staan in de rechtbank.

Docuserie Achterdam De Achterdam van Alkmaar is een seksstraat met een verleden vol spraakmakende geruchten en onvertelde verhalen. NH Nieuws duikt de rosse buurt in en en spreekt met prominente personen die aan de wieg stonden tijdens het ontstaan van de raamprostitutie in Alkmaar.