Update dak AZ-stadion: "Meneer Eenhoorn heeft een goede beslissing genomen"

ALKMAAR - Als je het AZ-stadion passeert via de A9, dan valt de enorme witte boog aan de voorkant op. Deze stellage komt uiteindelijk op het stadion en men is nu met de laatste voorbereidingen voor dat project bezig. Manager technisch beheer en onderhoud, Ron Homan, geeft een update. "Ik ga het heel mooi vinden, nu al en helemaal als het straks af is."