Wat is toch die grote, witte stellage bij het stadion van AZ?

ALKMAAR - Wie weleens langs het AFAS Stadion in Alkmaar rijdt zal het zijn opgevallen: een steeds groter groeiende stellage ligt er voor de deur. Bij het stadion wordt nog altijd gewerkt aan het herstel van het dak dat vorig jaar instortte . De enorme witte stalen constructie, een zogenoemde mega truss, is daar onderdeel van.

"Deze mega truss is straks de nieuwe hoofddakspant van het stadion", legt Huib van Kuilenburg van bouwbedrijf BAM uit. "Hij groeit inderdaad elke dag. Uiteindelijk wordt 'ie 170 meter lang, 19 meter breed en 9 meter hoog."

BAM heeft de truss samen met staalbouwer ASK Romein ontwikkeld. In augustus is begonnen met het bouwen en lassen van de constructie naast het stadion.

Later dit jaar zal het hele gevaarte op het stadion worden geplaatst. "Aan dit spant worden straks de dakpanelen bevestigd. Het uiterlijk van het stadion zal er inderdaad wel wat anders uit komen te zien dan hiervoor."