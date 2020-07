Herstel AZ-stadion gaat volgende fase in: "Het wordt echt heel mooi"

ALKMAAR- Er is een belangrijke fase aangebroken in het herstelproces van het AZ-stadion. Inmiddels zijn alle demontagewerkzaamheden zo goed als afgerond en kan er worden begonnen met de heropbouw.

"We zijn nu bezig met de voorbereidingen om volgende week te beginnen met heien," vertelt manager technisch beheer en onderhoud Ron Homan. "De heimachine wordt in stelling gebracht en we zijn bezig om alle leidingen daaromheen weg te halen zodat die machine ook zijn werk kan doen."

Naast het stadion ligt momenteel een lange strook zand, die gebruikt gaat worden bij de montage van het dak. "Daarop wordt de lange boog in elkaar gezet die nodig is voor het dak. De boog is net zo lang als de gehele lengte van het stadion en die komt straks in één keer op het stadion te liggen."