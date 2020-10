Burgemeester Hans Romeyn: "Als jochie op de fiets naar Telstar, dat waren tijden"

Romeyn woont tot zijn vijfde in een bovenwoning op de Noorderwijkweg 27 in Beverwijk, daarna verhuist hij met zijn ouders naar de Dekkerstraat, ook in Beverwijk. "Er woonden heel veel kinderen in die straat en het draaide allemaal om voetballen. Een van mijn voetbalvriendjes van toen uit de straat, Frits de Vries, is nog steeds een van mijn beste vrienden. Hij woont trouwens nog steeds in Beverwijk."

Met al het gemak van de wereld somt Romeyn de namen van straten, pleintjes en parken op waar hij in zijn jeugd speelde. "We voetbalden op het grasveldje aan de Wilgenhoflaan, ging met mijn ouders naar de kermis op het Kuenenplein of we verzamelden hout in Park Westerhout en bouwden daarmee een hut achter het huis van de familie Broeze. Met het overgebleven hout stookten we een fikkie, dat vonden we toen hartstikke stoer."

"Zij was 15, ik 16"

Maar de mooiste herinneringen bewaart Romeyn aan het muurtje in de Mercuriusstraat in IJmuiden. "Ik zat op de Prins Bernhard HBS in Beverwijk en toen ik bleef zitten kwam ik bij Els in de klas. Zij kwam uit IJmuiden en was 15, ik was 16. Bij dat muurtje hebben we voor het eerst gezoend, inmiddels zijn we bijna 42 jaar getrouwd."

