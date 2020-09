OPA wil duidelijkheid over brandveiligheid Singelgarage: "Flink aantal stukken ontbreekt"

ALKMAAR - Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) stelt dat er na het herhaaldelijk opvragen van informatie over de brandveiligheid van de Singelgarage veel documenten ontbreken. De garage zou in 2018 al op twaalf punten door een onderzoeksbureau zijn afgekeurd, maar een herkeuringsrapport is nergens te bekennen.

Ook veel andere 'technische' informatie zou volgens raadslid Jan Hoekzema van OPA zonder enige reden ontbreken. Zo mist de partij naar eigen zeggen bewijsstukken die aantonen dat het college actie heeft ondernomen om de twaalf afkeurpunten te verbeteren.

De brandveiligheid van de Singelgarage blijkt in januari 2018 al te zijn afgekeurd, omdat de rook- en warmte- afvoer (RWA) onvoldoende functioneerde. Ernstige rookontwikkeling en extreme hitte maakte het de brandweer de eerste uren onmogelijk de garage te betreden.

Uit een memo van 26 augustus blijkt dat deze RWA-installatie is vervangen en dat deze tijdens de brand functioneerde. Het raadslid wil weten wanneer en door wie de vervanging heeft plaatsgevonden. De partij heeft daarbij een verzoek tot inzage gedaan in (tussentijdse) rapporten die na de brand zijn gemaakt.

Onaanvaardbaar lang

De Alkmaarse Singelgarage, waar begin juli een hevige brand woedde, blijft volgens de gemeente tot medio volgend jaar gesloten. De komende maanden zijn nodig om schoon te maken en de beschadigde betonplaten te vervangen.

OPA vraagt die herstelperiode drastisch in te korten. "De overlast voor de bewoners en de economische schade voor de ondernemers is onaanvaardbaar met zo'n lang hersteltermijn", schrijft het raadslid. Hij vraagt om een reëel alternatief voor de omwonenden, NWZ-medewerkers en ondernemers.

De brand in de Singelgarage en de mogelijke nalatigheid van het college doet de vraag rijzen: hoe staat het met de (brand)veiligheid van andere parkeergarages? OPA eist daarom opheldering van het college over de (brand)veiligheid van de overige Alkmaarse parkeergarages.

Op 1 juli woedde in de vroege ochtend een grote brand in de parkeergarage in het centrum van Alkmaar. Een 51-jarige Alkmaarder werd kort daarna aangehouden op verdenking van brandstichting. Er stonden 160 auto's geparkeerd, maar enkel de twee in brand gestoken voertuigen liepen schade op.