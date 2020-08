Singelgarage Alkmaar tot halverwege volgend jaar buiten gebruik

In de vroege ochtend van 1 juli woedde de grote brand in de parkeergarage in het centrum van Alkmaar. Een 51-jarige Alkmaarder werd kort na het ontdekken van het vuur aangehouden op verdenking van brandstichting. Er stonden 160 auto's geparkeerd, wonderwel bleef de schade beperkt tot de twee auto's die in brand zijn gestoken.

Het stadsbestuur geeft vandaag in een raadsmemo een update over de Singelgarage. "Op 3 augustus is begonnen met het schoonmaken van de garage. De verwachting is dat dat nog vier weken zal duren. Vooral het plafond van de trapopgang naar het Ritsevoort zal veel tijd vergen."

"Daarna moeten er negen betonplaten tussen parkeerdek -1 en -2 worden vervangen, als ook alle installaties op -2. Een eerste voorzichtige inschatting is dat de garage tot en met het tweede kwartaal volgend jaar gesloten blijft."

Naast het herstellen van de schade kijkt de gemeente ook of er aanpassingen in de garage noodzakelijk zijn die tegelijkertijd kunnen worden gedaan. "Het gaat dan het vervangen van de ventilatie, mogelijke uitbreiding van de garage, het afsluiten er van voor onbevoegden en het verbeteren van de brandveiligheid."