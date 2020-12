Rechtbank over daders steekpartij Castricum: 'Hadden die nacht binnen moeten zijn'

CASTRICUM - De rechtbank in Alkmaar veroordeelde drie jongens vandaag tot jeugddetentie voor het neersteken van een 18-jarige Castricummer, maar had ook kritiek op JeugdzorgPlus-locatie Antonius in Bakkum. Het drietal stond de bewuste nacht - van 16 op 17 juni - onder gezag van jeugdzorgaanbieder Horizon, maar hadden de benen genomen of waren niet teruggekeerd van verlof. "Het was nacht en op dat moment hadden ze binnen moeten zijn in die gesloten jeugdzorginstelling. Dat waren ze niet", aldus de rechtbank.

De drie jongens staken rond 1.00 uur 's nachts achter het station van Castricum het 18-jarige slachtoffer neer en beroofden hem. "Een ripdeal die ze van te voren hadden gepland", legt persrechter Myra Lamboo uit. "Ze hadden afgesproken om drugs te kopen, maar zijn weggelopen zonder te betalen. Het slachtoffer is achter ze aan gegaan, waarna er messen werden getrokken en hij in zijn vlucht meermaals werd gestoken." De buit was uiteindelijk een klein beetje hasj, een scooter, jas en 3 euro.

De vader van de jongen die de bewuste nacht de steekwonden toebracht, uitte eerder bij NH Nieuws forse kritiek op de gang van zaken bij JeugdzorgPlus-locatie Antonius in Bakkum. Hij vertelde dat zijn zoon toestemming had gekregen om de dag voor de ripdeal onbegeleid naar de tandarts te gaan, terwijl hij een week eerder nog de benen had genomen en meerdere dagen spoorloos was.

Hij laat NH Nieuws vandaag weten het 'echt heel jammer' te vinden dat Horizons rol niet is meegewogen in het vonnis van de kinderrechter. Wel is hij 'blij' dat de zaak nu is afgerond. "Nu kunnen we weer vooruit." Hij hoopt dat de mededaders hun verantwoordelijkheid nemen en hun deel van de schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. "Maar ik ben bereid om het deel van mijn zoon te betalen."

Hoewel hij eerder nog overwoog een civiele procedure tegen jeugdzorgaanbieder Horizon te starten, heeft na overleg met zijn advocaat besloten daar van af te zien. "Dat is op voorhand een verloren zaak."

'Vonnis niet over functioneren instelling'

Ook enkele rechters uitten eerder dit jaar onafhankelijk van elkaar hun zorgen over de gang van zaken bij Horizon. Een van hen stelde dat 'er grote vraagtekens kunnen worden gezet bij het beveiligingsbeleid ten aanzien van de minderjarige, uitgevoerd door Horizon, nu zich al langere tijd liet aanzien dat hij daar niet op z'n plek zat en meer beveiliging nodig had'.

Hoewel ook de rechtbank in Alkmaar benadrukt dat de jongeren de bewuste nacht niet buiten hadden mogen zijn, benadrukt de persrechter dat in deze rechtszaak Horizons rol van ondergeschikt belang is. "Het vonnis gaat niet over de vraag of de instelling zijn werk wel of niet goed heeft gedaan."