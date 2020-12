Jongens die Castricummer neerstaken voor hasj, scooter en kleingeld niet opnieuw cel in

CASTRICUM - De drie jongens die in juni een 18-jarige Castricummer neerstaken en beroofden hebben 180, 200 en 240 dagen jeugddetentie opgelegd gekregen. Dat heeft de rechter vandaag beslist. Omdat ze hun straf al hebben uitgezeten, hoeft geen van drie terug de cel in. Wel hebben ze een proeftijd van twee jaar. De straffen zijn conform de eisen van het Openbaar Ministerie.

Het drietal was ten tijde van het geweld in behandeling bij Horizon, in de gesloten JeugdzorgPlus-instelling Antonius in Bakkum. Een van hen was niet teruggekomen na onbegeleid verlof, twee anderen waren uit de instelling ontsnapt.

In nacht van 17 juni raakte de 18-jarige Castricummer gewond. Hij bleek rond 1.00 uur 's nachts bij een ripdeal bij het station meerdere keren te zijn gestoken. Het slachtoffer had wonden in zijn rug en arm. Zijn belagers beroofden hem ook van 5 gram hasj, drie euro, zijn jas en een scooter.

De Castricummer wist te vluchten en belde bloedend aan bij een woning aan de Gasstraat. De bewoners verleenden eerste hulp en waarschuwden de hulpdiensten.

Straffen

De veroordeelde jongens zijn nu 16, 17 en 18 jaar oud, maar tijdens de steekpartij was ook de oudste nog minderjarig. Vandaar dat de kinderrechter zich in beslotenheid over de zaken boog, maar de vonnissen zijn vandaag wel in het openbaar uitgesproken in Alkmaarse rechtbank.