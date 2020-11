Jeugddetentie geëist tegen drie jonge verdachten van neersteken 18-jarige Castricummer

CASTRICUM - Het Openbaar Ministerie eist tot 240 dagen jeugddetentie en een proeftijd van twee jaar tegen de drie vermoedelijke daders van een steekpartij in Castricum. Het drietal stond vandaag voor de kinderrechter. De zittingen werden achter gesloten deuren behandeld, omdat het om minderjarige verdachten gaat. Verdere details ontbreken dus. Het trio wordt verdacht van 'diefstal met geweld in vereniging'.

In nacht van 17 juni raakte de 18-jarige Castricummer gewond. Hij bleek rond 1.00 uur 's nachts bij een straatroof bij het station meerdere keren te zijn gestoken. Het slachtoffer had wonden in zijn rug en arm. Zijn belagers beroofden hem ook van hasj, geld, zijn jas en een scooter.

De verdachten zijn nu 16, 17 en 18 jaar oud, maar tijdens de steekpartij waren ze allemaal nog minderjarig. Vandaar dat de jeugdrechter zich in beslotenheid over de zaken boog, die vandaag achter elkaar behandeld werden in de rechtbank in Alkmaar.

De strafeisen variëren: de jongste hoorde 180 dagen jeugddetentie tegen zich eisen, waarvan 136 dagen voorwaardelijk en 60 uur werkstraf, de 17-jarige verdachte 240 dagen, waarvan 154 voorwaardelijk. De oudste 200 dagen waarvan 84 dagen voorwaardelijk en een leerstraf van 40 uur. Daarnaast mag hij geen contact zoeken met zijn medeverdachten.

Voor alle drie de verdachten is een proeftijd van twee jaar geëist, wat betekent dat ze het voorwaardelijke deel van hun straf alsnog moeten uitzitten als ze opnieuw de fout ingaan.

Eerder werd duidelijk dat de verdachten ten tijde van het geweld allen cliënt van de gesloten JeugdzorgPlus-instelling Antonius in Bakkum waren. Eén jongere bleek te zijn ontsnapt via een raam, de anderen waren niet teruggekeerd van hun verlof.

Tralies

De instelling nam vervolgens maatregelen en plaatste tralies voor een aantal ramen en verstevigde de deuren, onder meer met sloten die ook van buitenaf te vergrendelen zijn.

De precieze toedracht van de steekpartij is nog altijd niet bekend. Volgens Antonius was het geen toevallige ontmoeting. "Ze kwamen er niet om te voetballen", aldus Rutger Brouwer van Horizon Jeugdzorg, waar de locatie in Bakkum onder valt.